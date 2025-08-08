Masan giới thiệu nhiều sản phẩm tại triển lãm Vietfood & Beverage - Propack

Masan đem đến triển lãm không gian trải nghiệm ẩm thực, đồ uống với các thương hiệu quen thuộc như: Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Vinacafé... ngày 7-9/8.

Sự kiện Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2025 được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Masan tham dự triển lãm với vai trò là nhà tài trợ chính.

Tại khu vực gian hàng, đơn vị giới thiệu nhiều sản phẩm từ các thương hiệu Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Vinacafé. Đây là những thương hiệu quen thuộc gắn bó với hàng triệu hộ gia đình Việt.

Cùng với đó, Masan cũng mang đến các sản phẩm từ thương hiệu WinEco - đơn vị chuyên cung cấp nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Với mục tiêu thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, WinEco đang ứng dụng công nghệ hiện đại để gia tăng năng suất và đảm bảo chất lượng đầu ra.

Gian hàng của doanh nghiệp tại triển lãm. Ảnh: Masan

Masan theo đuổi chiến lược đặt người tiêu dùng làm trọng tâm với định hướng dài hạn "Make Vietnamese foods global foods" - đưa ẩm thực và sản phẩm Việt vươn ra thế giới. Trong đó, thương hiệu nước mắm Nam Ngư hiện được phân phối tại các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Australia, Nga, Đài Loan, Trung Quốc... và mới đây là hệ thống đại siêu thị Costco tại Hàn Quốc.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đây được xem là bước tiến cho thấy năng lực cạnh tranh toàn cầu của sản phẩm Việt, không chỉ về chất lượng mà còn về tiêu chuẩn phát triển bền vững.

"Chúng tôi không ngừng đổi mới để phục vụ tốt hơn cho 100 triệu người tiêu dùng Việt, nỗ lực quảng bá ẩm thực Việt nam ra thế giới để phục vụ 8 tỷ người tiêu dùng toàn cầu", đại diện nói.

Khách hàng tham khảo các dòng sản phẩm nước mắm Chin-su. Ảnh: Masan

Vietfood & Propack 2025 là cơ hội để Masan thể hiện cam kết đồng hành phát triển của ngành thực phẩm - đồ uống và nông nghiệp Việt Nam theo hướng an toàn và bền vững. Đơn vị tham gia sự kiện nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh, các sản phẩm hàng đầu tới người dùng cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước, đẩy mạnh chiến lược "Make Vietnamese Foods Global Foods".

Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 có quy mô 1.400 gian hàng với sự tham gia của 1.000 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện mở ra cơ hội xúc tiến đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại bền vững.

Khách hàng dùng thử các sản phẩm tại gian hàng. Ảnh: Masan

Tập đoàn Masan đặt mục tiêu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu với chi phí hợp lý cho người tiêu dùng Việt Nam và toàn cầu. Để thực hiện điều này, doanh nghiệp tập trung cải tiến năng suất, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh và nắm bắt các cơ hội gắn với nhu cầu thường nhật.

Masan và các công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực tăng trưởng cao như hàng tiêu dùng nhanh, thịt chế biến, bán lẻ, chuỗi thực phẩm - đồ uống, dịch vụ tài chính, viễn thông và vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng.

Hoàng Đan