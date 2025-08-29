Masan giới thiệu hệ sinh thái tiêu dùng tại triển lãm Thành tựu đất nước

Masan đem đến triển lãm các thương hiệu quen thuộc như Chin-Su, Omachi, Nam Ngư; nhấn mạnh mục tiêu phục vụ tốt hơn cho 100 triệu người Việt.

Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (1945-2025) được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) Hà Nội từ ngày 28/8 đến hết 5/9. Sự kiện có chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Tại phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc", Tập đoàn Masan giới thiệu nhiều sản phẩm, thương hiệu uy tín của các công ty thành viên như: Chin-Su, Omachi, Nam Ngư, Vinacafé BH, MeatDeli... Mỗi thương hiệu sẽ có những hoạt động trải nghiệm, tương tác khác biệt.

Ở khu vực ẩm thực Việt, du khách có thể nếm các món ăn chế biến bởi đầu bếp chuyên nghiệp, kết hợp gia vị Chin-su và nước mắm Nam Ngư. Với Omachi, hãng thiết kế một "bảo tàng thu nhỏ", hội tụ đầy đủ dòng sản phẩm sáng tạo trong nhãn hiệu này, trong đó có hộp đồ ăn Quán xá châu Á mới. Khu vực trà - cà phê miễn phí với Vinacafe pha chế theo công thức mới, trà Bupnon Tea365 thanh mát, nước khoáng Vivant. Ngay bên cạnh là khu vực MeatDeli, mang đến các món chế biến từ thịt.

Hệ sinh thái tiêu dùng của tập đoàn được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Masan

Đại diện công ty cho biết, việc tham gia triển lãm dịp này là hoạt động quan trọng, niềm tự hào khi được trở thành một phần của hành trình 80 năm phát triển của đất nước. Trong gần 30 năm hình thành và phát triển, Masan Group là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Doanh nghiệp đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng, cho hơn 100 triệu người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng như: hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247, Vinacafé), thịt có thương hiệu (Masan MeatLife với MeatDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi). Hoạt động bán lẻ được vận hành bởi WinCommerce gồm WinMart, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).

Omachi mang đến bộ sưu tập hộp đồ ăn Quán xá châu Á được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Masan

Masan đang hướng tới chiến lược "Go Global - Make Vietnamese Foods Global Foods" - Đưa ẩm thực Việt ra toàn cầu. Đến nay, các thương hiệu lớn của đơn vị đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia...

Đại diện doanh nghiệp đánh giá, việc phủ sóng trên thể hiện cho sức cạnh tranh và giá trị thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Trong nhiều năm qua, Masan thuộc Top 10 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam với mức đóng góp 4.000-5.000 tỷ đồng mỗi năm. Đơn vị cũng lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune, Top công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (do Forbes bình chọn)...

Tập đoàn hoạt động với triết lý "doing well by doing good" - làm tốt bằng cách làm điều tốt. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới. Đơn vị cũng áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hàng ngày của đại đa số người dân.

Triển lãm Thành tựu Đất nước có 230 gian hàng trưng bày trong nhà và ngoài trời, diện tích 250.900 m2, trở thành triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Các gian hàng trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh từ 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp nhà nước.

Đoàn lãnh đạo tham quan gian hàng trong Triển lãm 80 năm Đất nước - Khối doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Masan

Một trong những không gian thu hút nhiều du khách là phân khu quốc tế và công nghiệp văn hóa, không gian Quốc hội, công nghệ trình diễn, khoa học và công nghệ, quốc phòng - an ninh. Triển lãm còn đưa khách tham quan đến khu vực trưng bày quy hoạch - kiến trúc - đô thị - nhà ở, hệ bản đồ...

Các tỉnh, thành cũng mang tới những biểu tượng đặc trưng để kể câu chuyện địa phương theo cách trực quan. Hà Nội với mô hình cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử hơn trăm năm; Đà Nẵng với cầu Rồng - nhịp sống đô thị hiện đại; Ninh Thuận, Bình Định với tháp Chăm - di sản kiến trúc độc đáo miền Trung. Sự đan cài giữa ký ức và hiện đại giúp người xem nhìn thấy trong một khung cảnh chung cả sắc màu vùng miền và nhịp đổi mới.

Hoàng Đan