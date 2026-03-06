Masan đẩy mạnh mảng khoáng sản

Masan High-Tech Materials kỳ vọng tăng trưởng doanh thu khi giá vonfram duy trì ở mức cao, trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp ổn định và hiệu quả khai thác tiếp tục cải thiện.

Theo các chuyên gia Masan, trong nhóm khoáng sản chiến lược được quan tâm, bao gồm đất hiếm, gallium, antimony và các kim loại công nghiệp đặc thù, vonfram có vai trò quan trọng trong quốc phòng, hàng không vũ trụ, sản xuất công cụ cắt gọt chính xác, bán dẫn. Trong bối cảnh doanh nghiệp nâng tiêu chuẩn an ninh nguồn cung, các kim loại có tính đặc thù cao, nguồn cung hạn chế như vonfram có xu hướng được tái định giá theo hướng dài hạn.

Thông tin thị trường cập nhật từ Chinatungsten Online ngày 28/2, giá APT (≥88,5% WO₃), ở mức 1.994 USD/MTU. Mức này cho thấy mặt bằng giá vonfram đầu năm nay vẫn duy trì ở vùng cao so với bình quân năm trước, thể hiện nguồn cung tiếp tục thắt chặt trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, nhu cầu cuối vẫn duy trì tích cực nhờ tăng trưởng của ngành ôtô, hàng không vũ trụ và chi tiêu quốc phòng. Các yếu tố này tiếp tục hỗ trợ nhu cầu vonfram trong năm 2026.

Khu khai thác mỏ Núi Pháo của doanh nghiệp. Ảnh: Masan

Những diễn biến trên được Masan High-Tech Materials đánh giá là điều kiện thuận lợi để duy trì biên lợi nhuận tích cực. Từ 2025, Masan High-Tech Materials (MSR) ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện với doanh thu đạt 7.443 tỷ đồng. Khi loại trừ yếu tố H.C. Starck sau khi thoái vốn, đơn vị thu thêm 1.166 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng vonfram và việc cải thiện hiệu quả khai thác.

Doanh thu vonfram đạt 4.458 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ; florit đạt 1.432 tỷ đồng. EBITDA tăng 22% lên 2.175 tỷ đồng, với biên EBITDA cải thiện lên 29%. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 đạt 222 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ năm 2022. Ngoài ra, chương trình "Fit for Future" (Thay đổi để thích ứng) tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Tỷ lệ thu hồi florit tại NPMC đạt trung bình 65,5% trong quý IV/2025, phản ánh năng lực khai thác được cải thiện.

Bước sang năm 2026, Masan High-Tech Materials đặt mục tiêu doanh thu từ 11.900 đến 12.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 50-300 tỷ đồng, kế hoạch này được xây dựng dựa trên giả định giá APT tương đương mức của nửa cuối năm 2025.

Doanh nghiệp cho biết nếu giá vonfram duy trì trong khoảng 1.080-1.325 USD/MTU trong cả năm, kết quả thực tế có thể vượt mức dự báo cơ sở. Trong khi đó, dữ liệu thị trường cho thấy giá APT gần đây ở mức xấp xỉ 2.000 USD/MTU. Mặt bằng giá này cao hơn đáng kể so với giả định kế hoạch, dù triển vọng vẫn phụ thuộc vào diễn biến cung - cầu trong các quý tới. Song song với tăng trưởng doanh thu, công ty tiếp tục ưu tiên giảm nợ, tiết giảm chi phí lãi vay và cải thiện khả năng sinh lời tổng thể, nhằm củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn tiếp theo.

Triển vọng của Masan High-Tech Materials cũng gắn liền với xu hướng thay đổi của thị trường khoáng sản chiến lược trên thế giới. Theo CNBC, nhiều nền kinh tế lớn đã triển khai các chương trình dự trữ khoáng sản quy mô lớn. Đi cùng là sự thay đổi trong chính sách công nghiệp toàn cầu, khi khái niệm "resource nationalism" - chủ nghĩa dân tộc tài nguyên được nhắc đến ngày càng nhiều, thuật ngữ thể hiện cách các quốc gia chủ động kiểm soát và bảo vệ nguồn tài nguyên chiến lược nhằm đảm bảo năng lực sản xuất trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Masan đánh giá chu kỳ hàng hóa hiện tại khác biệt so với các giai đoạn trước. Nếu trước đây giá cao thường kích thích nguồn cung mới, thì nay ngay cả khi giá tăng, nguồn cung vẫn mở rộng chậm do thiếu đầu tư kéo dài, quy trình cấp phép phức tạp và sự tập trung cao trong chuỗi chế biến. Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs gọi đây là nhu cầu mang tính phòng hộ, khi chính phủ và doanh nghiệp coi việc đảm bảo nguồn cung kim loại như một phần của chiến lược quản trị rủi ro dài hạn.

Trong chiến lược chung của Masan Group, sự cải thiện kết quả của Masan High-Tech Materials được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm động lực tăng trưởng. Đồng thời, mảng khoáng sản giúp cơ cấu lợi nhuận của tập đoàn trở nên cân bằng hơn giữa khoáng sản chiến lược và tiêu dùng thiết yếu.

Hoàng Đan