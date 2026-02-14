Masan Consumer trao hơn 100 tấn quà đến cộng đồng

Masan Consumer triển khai chương trình "Tết sum vầy" trên toàn quốc, tặng hơn 100 tấn thực phẩm thiết yếu cùng tiền mặt với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng.

Chương trình hướng đến lực lượng tuyến đầu, người dân có hoàn cảnh khó khăn và các khu vực đặc thù, góp phần mang đến mùa xuân cho gần 10.000 hộ gia đình. Các phần quà gồm nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu dịp Tết. Hoạt động triển khai đồng loạt, trải dài từ Bắc vào Nam, đặc biệt là các khu vực biên giới, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đại diện doanh nghiệp tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn tại Nghệ An. Ảnh: Masan

Masan Consumer phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, công đoàn và các tổ chức xã hội tại Nghệ An, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, TP HCM... nhằm đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế của từng địa bàn. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động "Tết Trường Sa", công ty phối hợp Vùng 4 Hải quân, trao tặng 13 tấn hàng hóa đến cán bộ, chiến sĩ và quân dân đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển đảo. Theo đại diện doanh nghiệp, những phần quà từ đất liền vừa mang giá trị vật chất, còn là sự tri ân, động viên tinh thần đối với những người ngày đêm gìn giữ chủ quyền Tổ quốc.

Doanh nghiệp trao tặng 13 tấn hàng hóa cho cán bộ, chiến sĩ và người dân đang làm nhiệm vụ tại khu vực biển đảo. Ảnh: Masan

Bên cạnh hỗ trợ thực phẩm, Masan Consumer cùng Đại học Y Dược TP HCM tổ chức trao quà tại các điểm khám sức khỏe miễn phí ở xã Bù Đăng, Huyện Đồng Nai cũ. Đồng thời, đơn vị cũng hỗ trợ chi phí đi lại và quà Tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, giúp người bệnh có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình.

Song song đó, doanh nghiệp tặng 1 tỷ đồng cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM, tài trợ 201 ca mổ mắt cho người cao tuổi. Đơn vị cũng trao 22 ca phẫu thuật tim cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Doanh nghiệp mang đặc sản quê hương đến gần hơn với các chiến sỹ Hải quân Vùng 4. Ảnh: Masan

Theo Masan Consumer, "Tết sum vầy" là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, đặt trọng tâm vào việc song hành giữa tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Bên cạnh cung cấp sản phẩm phục vụ đời sống người tiêu dùng, doanh nghiệp hướng tới việc tạo ra giá trị dài hạn cho cộng đồng thông qua các chương trình an sinh thiết thực. Thông qua chuỗi hoạt động kể trên, công ty còn cho thấy vai trò của doanh nghiệp Việt chú trọng phát triển bền vững, lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần mang mùa xuân đủ đầy tới nhiều gia đình trên cả nước.

Hoàng Đan