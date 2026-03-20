Masan Consumer thu hơn 5.100 tỷ trong hai tháng đầu năm

Masan Consumer (MCH) đạt 5.160 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,2% so với cùng kỳ 2025, nhờ sản phẩm thiết yếu và phân phối.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thông thường ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tăng trưởng một chữ số, vì vậy mức tăng doanh thu của đơn vị cho thấy khả năng duy trì đà tăng trưởng ổn định, dựa trên thương hiệu, danh mục sản phẩm thiết yếu cùng hệ thống phân phối rộng.

Trong đó, các ngành hàng chủ lực tạo ra nhiều động lực tăng trưởng. Nhóm gia vị đạt doanh thu khoảng 1.980 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ, trong đó riêng nước mắm góp gần 90% mức tăng trưởng. Ngành hàng thực phẩm tiện lợi thu về khoảng 1.520 tỷ đồng doanh thu, tăng 10,3% với lực đẩy chính đến từ các sản phẩm cao cấp. Phân khúc cao cấp trong ngành hàng này ghi nhận tăng trưởng khoảng 17% so với cùng kỳ.

Khách hàng lựa chọn các sản phẩm của Masan Consumer trong một siêu thị. Ảnh: Masan

Bên cạnh đó, các ngành hàng khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Hóa mỹ phẩm tăng 27,7% nhờ các sản phẩm mới, trong khi cà phê tăng 6,6%. Phân khúc đồ uống đóng chai duy trì ổn định, với kỳ vọng tăng trưởng được thúc đẩy mạnh hơn trong các tháng tới khi doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối on premises (kênh tiêu dùng tại chỗ như nhà hàng, quán ăn, quán cà phê...). Nhìn tổng thể, danh mục sản phẩm trải rộng từ gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống đến chăm sóc cá nhân giúp MCH duy trì sự ổn định trong tăng trưởng, giảm thiểu rủi ro chu kỳ của từng ngành hàng riêng lẻ.

Một động lực thúc đẩy tăng trưởng khác là mô hình phân phối mới Retail Supreme - bán lẻ cao cấp. Tính đến tháng 2 năm nay, hệ thống mở rộng độ phủ lên khoảng 420.000 điểm bán, tăng 80% so với cùng kỳ, đồng thời nâng số lượng SKU trên mỗi đơn hàng lên 5,5 SKU, tăng 85% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, khoảng 33.000 điểm bán đã có đầy đủ danh mục sản phẩm của doanh nghiệp, tăng 50% so với cùng kỳ. Việc mở rộng độ phủ và tăng số lượng sản phẩm trên mỗi đơn hàng giúp cải thiện giá trị đơn hàng, hiệu quả vận hành. Theo kế hoạch, Retail Supreme dự kiến đóng góp 30-40% tăng trưởng doanh thu của MCH trong năm nay, nhờ khả năng mở rộng độ phủ điểm bán và tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

Sản phẩm Omachi Quán xá châu Á. Ảnh: Masan

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, cổ phiếu MCH gần đây thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư quốc tế. Trong kỳ cơ cấu quý I/2026, MCH được thêm vào danh mục của MVIS Vietnam Local Index, chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF với quy mô khoảng 573 triệu USD. Giá trị mua ước tính khoảng 34,4 triệu USD.

Đại diện Masan cho biết, việc vào rổ chỉ số của một trong những quỹ ETF lớn theo dõi thị trường Việt Nam được giới phân tích đánh giá là tín hiệu tích cực, bởi các quỹ ETF thường yêu cầu tiêu chí cao về quy mô vốn hóa, thanh khoản và mức độ minh bạch. Sự tham gia của dòng vốn thụ động từ ETF cũng có thể góp phần cải thiện thanh khoản, mở rộng tệp nhà đầu tư đối với cổ phiếu MCH trong thời gian tới.

Cùng với đó, Masan Consumer điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100% theo thông báo ngày 17/3. Bước đi này tạo điều kiện để cổ phiếu có thể tham gia các rổ chỉ số quốc tế trong tương lai và thu hút thêm vốn đầu tư tổ chức.

Masan Consumer là công ty thành viên của Tập đoàn Masan (MSN), hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Doanh nghiệp có danh mục sản phẩm đa dạng gồm gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống và chăm sóc cá nhân, với các thương hiệu quen thuộc như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi và Wake-up 247. Sản phẩm hiện diện tại phần lớn hộ gia đình trong nước và được xuất khẩu đến nhiều thị trường quốc tế. Trong cơ cấu của tập đoàn, Masan Consumer đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dòng tiền nhờ biên lợi nhuận cao và nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.

Hoàng Đan