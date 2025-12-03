Masan Consumer sắp công bố lộ trình niêm yết HoSE

Masan Consumer (MCH) cho biết sẽ công bố lộ trình niêm yết, gồm thông tin về thời điểm, quy mô và định hướng quản trị vào ngày 4/12.

Theo đơn vị, sự kiện là bước chuyển quan trọng đối với doanh nghiệp, điểm nhấn trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm. Tại thời điểm này, nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng cho năm kế tiếp.

Kế hoạch niêm yết được ban lãnh đạo Masan đề cập nhất quán từ năm 2024 tại đại hội cổ đông và các buổi gặp gỡ nhà đầu tư. Điều này cho thấy lộ trình đã được chuẩn bị dài hạn, không mang tính thời điểm và phù hợp định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Các sản phẩm chủ lực của Masan Consumer. Ảnh: Masan

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan, cho biết Masan Consumer đang mở rộng hiện diện ra thị trường quốc tế, với vai trò giới thiệu ẩm thực Việt thông qua các thương hiệu chủ lực, phù hợp với chiến lược "go global" tập đoàn theo đuổi trong nhiều năm qua. Mục tiêu của đơn vị là lan tỏa hương vị quê hương, chạm đến 8 tỷ người tiêu dùng toàn cầu bằng những nhãn hiệu mạnh.

"Masan Consumer được ví như 'viên kim cương gia bảo' của tập đoàn, giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, gắn với định hướng phát triển sản phẩm tiêu dùng phục vụ người Việt", ông Quang nói.

Ông Quang cho biết thêm, sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều thay đổi. Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm "thị trường mới nổi thứ cấp", trong khi hoạt động IPO đang có dấu hiệu khởi sắc. Dù dòng vốn ngoại còn thận trọng, việc nâng hạng vẫn mở ra kỳ vọng cải thiện thanh khoản, chất lượng thị trường và mức độ thu hút của các quỹ quốc tế. Trong bối cảnh cần thêm doanh nghiệp quy mô lớn và minh bạch, việc MCH chuẩn bị chuyển niêm yết mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi nội bộ. MCH niêm yết là sự bổ sung quan trọng cho nhóm doanh nghiệp tiêu dùng có nền tảng ổn định.

Mở rộng tiếp cận nhà đầu tư

Theo MCH, thị trường giai đoạn cuối năm thường chịu ảnh hưởng bởi biến động của các nhóm ngành chu kỳ như bất động sản, tài chính hay vật liệu xây dựng, đầu tư công. Trong khi đó, nhóm tiêu dùng thiết yếu mang tính ổn định nhờ nhu cầu lặp lại, ít bị tác động bởi biến động ngắn hạn và phản ánh sức mua thực của nền kinh tế.

MCH với gần 30 năm phát triển, danh mục thương hiệu quen thuộc và mức độ phủ sóng 98% hộ gia đình Việt Nam (Theo báo cáo 2024 của Kantar), đại diện cho nhóm doanh nghiệp tiêu dùng có nền tảng bền vững. Những thương hiệu như Nam Ngư, Chin-su, Omachi, Kokomi hay Wake-Up 247 đã gắn bó với đời sống nhiều thế hệ người Việt, mang lại mức tiêu thụ ổn định ngay cả trong giai đoạn thị trường khó khăn.

Đoàn đối tác Thái Lan tham quan không gian nhà thùng Masan Phú Quốc với quy mô gần 500 thùng ủ chượp nước mắm. Ảnh: Masan

Đại diện Masan phân tích sự thiếu vắng các doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) quy mô lớn trên HOSE nhiều năm qua khiến cơ cấu thị trường nghiêng về các ngành nhạy cảm với chu kỳ kinh tế. Bên cạnh đó việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam tạo động lực thu hút dòng vốn dài hạn, đặc biệt từ các quỹ ETF và quỹ chủ động trong nhóm thị trường mới nổi. Nhiều tổ chức phân tích, đánh giá thị trường cần thêm doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí minh bạch, quy mô lớn và khả năng sinh lời ổn định.

Trong bối cảnh đó, cổ phiếu tiêu dùng có tính ổn định nhưng vẫn duy trì dư địa tăng trưởng như MCH có thể giúp thị trường cân bằng tốt hơn giữa yếu tố "phòng thủ" và "tăng trưởng". Việc chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE cũng mở rộng khả năng tiếp cận của MCH với nhà đầu tư nước ngoài. Các quỹ quốc tế thường ưu tiên những doanh nghiệp có quy mô đủ lớn, lợi nhuận ổn định qua nhiều chu kỳ, thị phần mạnh, doanh thu lặp lại và mức độ minh bạch cao, những tiêu chí mà đơn vị này đáp ứng đầy đủ.

Trong giai đoạn 2017-2024, Masan Consumer duy trì nền tảng tài chính ổn định và hiệu quả: biên lợi nhuận hoạt động trên doanh thu đạt trên 23% trong khi lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022-2024 tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm. Những chỉ số này cho thấy sức mạnh tài chính, khả năng tạo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp trong nhiều chu kỳ thị trường. Riêng năm 2024, doanh thu của MCH đạt khoảng 1,2 tỷ USD, từ 2018 đến 2024, MCH chi trả gần 1,5 tỷ USD cổ tức tiền mặt. Đại diện Masan đánh giá, những số liệu này cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận ổn định trong nhiều chu kỳ.

Khách hàng lựa chọn các sản phẩm của đơn vị. Ảnh: Masan

Tự tin vào triển vọng tăng trưởng

Sự kiện công bố thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết trên HoSE ngày 4/12 sắp tới được tập đoàn đánh giá là cột mốc, giúp thị trường nhìn rõ hơn lộ trình chuyển sàn của MCH. Việc doanh nghiệp chủ động công bố thông tin vào thời điểm cuối năm thường mang theo thông điệp tích cực: doanh nghiệp tự tin vào triển vọng tăng trưởng và sẵn sàng bước vào giai đoạn quản trị minh bạch và chuẩn mực hơn.

Với nhà đầu tư, đây là cơ hội đánh giá toàn diện một doanh nghiệp FMCG lớn, thuộc ngành được dự báo sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2025 nhờ phục hồi cầu nội địa. Đối với thị trường, sự xuất hiện của cổ phiếu tiêu dùng quy mô lớn giúp gia tăng niềm tin vào xu hướng nâng chuẩn vận hành, cải thiện thanh khoản và mở rộng cơ cấu ngành.

Đại diện Masan đánh giá, trong bối cảnh thu nhập tăng, tầng lớp trung lưu mở rộng và hành vi tiêu dùng hiện đại dần định hình, doanh nghiệp FMCG có nền tảng mạnh như MCH được kỳ vọng đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường.

Masan Consumer là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập niên phụng sự người tiêu dùng kể từ khi thành lập năm 1996, Masan Consumer không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của hàng triệu gia đình. Doanh nghiệp có danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình. Đơn vị có những thương hiệu quen thuộc như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới.

Hoàng Đan