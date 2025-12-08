Masan Consumer lên kế hoạch tiếp cận rổ VN30

Masan Consumer công bố kế hoạch hoàn tất niêm yết trên HoSE trong tháng 12, định hướng tăng trưởng mới, cao cấp hóa sản phẩm, sức mạnh phân phối và chiến lược Go Global.

Masan Consumer (MCH) tổ chức sự kiện công bố kế hoạch chuyển niêm yết sang HoSE và giới thiệu chiến lược tăng trưởng mới ngày 4/12 tại TP HCM. Theo doanh nghiệp, việc đưa cổ phiếu MCH lên sàn HoSE dự kiến giúp doanh nghiệp tiến gần mục tiêu tham gia VN30, mở rộng tệp nhà đầu tư và củng cố vị thế ở lĩnh vực FMCG.

Tại sự kiện, Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh hành trình gần 30 năm của Masan và hơn 23 năm của MCH được xây dựng từ tinh thần "làm như cho chính mình". Ông gọi cổ phiếu MCH là "viên kim cương gia bảo" nhờ 5 giá trị: cổ tức cao và ổn định; năng lực tăng trưởng dài hạn; vị thế dẫn đầu các ngành hàng; hiệu quả tài chính và vận hành tinh gọn; cùng năng lực xây dựng thương hiệu mạnh. Các yếu tố trên là nền tảng để MCH duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.

Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MCH

Nền tảng tạo doanh thu tỷ USD

Tại sự kiện, ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc Masan Consumer cho biết đơn vị được xây dựng từ năm 2002 với 4 ngành hàng chính: gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống và hóa mỹ phẩm. Công ty phát triển theo nhóm nhu cầu của gia đình Việt, từ nhà bếp đến phòng khách, phòng tắm và các sản phẩm tiêu dùng ngoài gia đình, với mục tiêu dẫn đầu ở từng phân khúc.

Một điểm được ông chia sẻ xuyên suốt là tinh thần doanh nhân của đội ngũ Masan Consumer: làm việc như cho chính gia đình mình và đưa hiệu quả kinh doanh làm trọng tâm. Tinh thần này giúp doanh nghiệp duy trì khả năng tăng trưởng ổn định, lợi nhuận cao và liên tục tạo dòng tiền để chia cổ tức tiền mặt đều đặn cho cổ đông.

So với các doanh nghiệp FMCG vốn hóa trên 1 tỷ USD trong khu vực, Masan Consumer nằm trong số ít đáp ứng đồng thời các tiêu chí: đa ngành hàng, tăng trưởng doanh thu hai chữ số ba năm liên tiếp và biên lợi nhuận ròng trên 20% năm 2024. Công ty định hướng xây dựng 16 thương hiệu có mục tiêu doanh thu trên 100 triệu USD vào năm 2030, một phần sẽ mở rộng quốc tế.

Ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc Masan Consumer. Ảnh: MCH

Trong phần chia sẻ về sản phẩm, bà Lê Thị Nga, Phó tổng giám đốc Nghiên cứu và Phát triển, Masan Consumer nhắc lại bối cảnh năm những 2002 khi thị trường thực phẩm Việt Nam còn sơ khai. Từ đó, MCH xác định sứ mệnh đưa công nghệ thế giới vào Việt Nam và phát triển sản phẩm đủ năng lực vươn ra thị trường quốc tế. Chiến lược "đứng trên vai người khổng lồ" giúp công ty hợp tác hơn 50 chuyên gia quốc tế và xây dựng đội ngũ 150 nhân sự R&D tinh nhuệ. Nhờ nền tảng này, MCH đã đưa ra gần 1.200 sản phẩm mới, trong đó 20% thành công, tỷ lệ cao gấp 4 lần mức trung bình ngành FMCG châu Á.

Theo bà Nga, để tạo ra sản phẩm vượt trội, Masan Consumer bắt đầu từ việc lắng nghe người tiêu dùng và đặt ra tiêu chuẩn đánh giá cao: chỉ khi đạt 4/5 điểm yêu thích, sản phẩm mới được chọn để ra mắt. Bên cạnh đó, MCH duy trì biên lợi nhuận cao nhờ sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng dụng công nghệ tiên tiến và chủ động kiểm soát nguyên liệu thiết yếu.

Lợi thế cạnh tranh còn đến từ mô hình tích hợp sản xuất - bán lẻ cùng WinCommerce. Các sản phẩm mới được thử nghiệm trực tiếp tại hệ thống WinMart, WinMart+, giúp doanh nghiệp đánh giá nhanh phản hồi của người mua và rút ngắn thời gian từ ý tưởng đến ra thị trường xuống còn 6-12 tháng, thấp hơn nhiều so với mức 24-36 tháng của các công ty cùng ngành.

Bàn về yếu tố tài chính, theo ông Huỳnh Việt Thăng, Giám đốc tài chính Masan Consumer, doanh thu năm 2024 của đơn vị đạt khoảng 1,2 tỷ USD, tăng trưởng kép 13% giai đoạn 2017-2024, gấp đôi tốc độ tăng GDP Việt Nam.

Giai đoạn 2018-2024, công ty đã chi trả cổ tức tiền mặt gần 1,5 tỷ USD, tương đương 80% mệnh giá. Ba nguyên tắc tài chính được nhấn mạnh gồm: kỷ luật trong phân bổ nguồn lực, ra quyết định dựa trên dữ liệu và quản trị rủi ro chặt chẽ thông qua chốt giá nguyên liệu, cố định lãi suất - tỷ giá.

Tại sự kiện, Masan Consumer cũng giới thiệu mô hình Retail Supreme - nền tảng phân phối trực tiếp ứng dụng AI, dữ liệu thời gian thực và mã QR tại mỗi cửa hàng. Mô hình này giúp tối ưu tuyến bán hàng, mở rộng độ phủ, rút ngắn thời gian giao hàng xuống còn 15 ngày và xây dựng mạng lưới dữ liệu - logistics gần 500.000 điểm bán. Dự án được thử nghiệm từ tháng 7/2024 tại Cà Mau và chính thức nhân rộng toàn quốc từ 1/9 năm nay.

Ba mũi nhọn tăng trưởng của MCH

Về chiến lược giai đoạn mới, Masan Consumer đặt trọng tâm vào ba định hướng. Thứ nhất, đơn vị hướng tới mở rộng thị trường quốc tế - nâng tầm giá trị và đưa ẩm thực Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp nhận công nghệ và xu hướng tiêu dùng mới vào Việt Nam. Mục tiêu thị trường quốc tế đóng góp 15-20% doanh thu vào năm 2027, với các sản phẩm như Chin-su và Omachi đã hiện diện tại Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tiếp theo, đơn vị thúc đẩy chuyển đổi số theo chiến lược Consumer Tech. Theo Giám đốc công nghệ Misnik Yuri, mô hình Digital 4P giúp MCH theo dõi hành trình sản phẩm theo thời gian thực, tối ưu bán hàng bằng AI và rút ngắn logistics. Mỗi cửa hàng được gắn mã QR để đặt hàng, phản hồi chất lượng và kết nối trực tiếp, tạo hệ thống vận hành liền mạch từ nhà máy đến điểm bán.

Thứ ba, công ty tiếp tục cao cấp hóa sản phẩm - động lực quan trọng khi thu nhập người Việt tăng và nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao. Theo Giám đốc marketing Nguyễn Trương Kim Phượng, chiến lược "Premiumize the Mass" (cao cấp hóa sản phẩm phổ thông) đã giúp các thương hiệu như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-up 247 nâng giá trị, mở rộng phân khúc, tạo xu hướng tiêu dùng mới. Thành công của các sản phẩm như Omachi lẩu tự sôi hay Chin-su lọt top bán chạy Amazon cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm tốt hơn, đồng thời mở ra cơ hội nhân rộng mô hình này cho 16 thương hiệu tiềm năng.

Ở góc độ con người, Phó tổng giám đốc Phạm Đình Toại nhấn mạnh đội ngũ Masan là tài sản quan trọng nhất. Văn hóa doanh chủ - dám nhận việc lớn, dám làm và dám chịu trách nhiệm - là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì đổi mới và cạnh tranh quốc tế. Ông khẳng định các giá trị sáng tạo, công nghệ và khát vọng vươn ra toàn cầu sẽ định hình hành trình tăng trưởng tiếp theo của Masan Consumer.

Ban lãnh đạo công ty tại sự kiện. Ảnh: MCH

Đại diện từ phía công ty chứng khoán, ông Hoàng Nam, Giám đốc Phân tích VietCap đánh giá, khi niêm yết trên HoSE, MCH sẽ trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 7 và là cổ phiếu tiêu dùng lớn nhất sàn. Công ty được dự báo sẽ thu hút mạnh dòng tiền nhờ các "cú hích" như đủ điều kiện margin sau 6 tháng, khả năng lọt VN30 và dòng vốn ETF từ VanEck, Xtrackers, cũng như khả năng được đưa vào FTSE EM khi thanh khoản cải thiện.

Ông Nam dẫn chiếu, lịch sử cho thấy cổ phiếu chuyển từ UPCoM sang HoSE thường tăng mạnh về thanh khoản và giá trị giao dịch. Về dài hạn, MCH được đánh giá hưởng lợi từ dân số trẻ, đô thị hóa nhanh, thu nhập hộ gia đình tăng và vị thế trong hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ của Masan

Hoàng Đan