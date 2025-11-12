Masan Consumer duy trì tăng trưởng bằng chiến lược đa ngành

Masan Consumer (MCH) phát triển chiến lược đa ngành hàng, mạng lưới phân phối phủ khắp, chinh phục gian bếp Việt rồi mở rộng ra quốc tế qua 30 năm.

Quá trình phát triển của đơn vị đi qua ba giai đoạn chiến lược. Mở đầu (1996-2010), hãng chọn đi từ gian bếp Việt, thuyết phục người dùng với các sản phẩm quen thuộc như nước mắm, nước tương và tương ớt - những gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn gia đình. Giai đoạn tiếp theo (2010-2020) đánh dấu bước mở rộng sang lĩnh vực đồ uống, cà phê, cùng các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình, phản ánh định hướng phát triển toàn diện. Từ năm 2020 đến nay, MCH chuyển mình trong trụ cột cao cấp hóa sản phẩm, thúc đẩy tiêu dùng ngoài gia đình. Bên cạnh thị trường nội địa, công ty định hướng "Go Global", mang tinh hoa ẩm thực Việt ra thế giới.

Hiện sản phẩm của Masan Consumer có mặt trong 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến 26 quốc gia. Doanh thu năm 2024 đạt 30.897 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm trước, thể hiện khả năng tăng trưởng ổn định và bền vững. MCH cũng là một trong những công ty hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hàng đầu Việt Nam về doanh thu, lợi nhuận và vốn hóa.

Sản phẩm tương ớt Chin-su và nước mắm Nam Ngư tại cửa hàng WinCommerce. Ảnh: Masan Consumer

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Masan Consumer là một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam có danh mục thương hiệu mạnh trải rộng trên hầu hết ngành hàng tiêu dùng nhanh mà mỗi thương hiệu đều đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Trong đó, Chin-su được chọn làm sản phẩm nổi bật, mang vai trò quảng bá hương vị Việt ra thế giới. Nhãn hàng này dẫn đầu thị trường nước mắm và tương ớt cao cấp trong nước, đồng thời đạt vị trí Top 1 trên Coupang (Hàn Quốc) và Top 10 trên Amazon (Mỹ) (bổ sung thời gian).

Ở ngành hàng mì ăn liền, Omachi ghi dấu trong xu hướng cao cấp hóa thực phẩm tiện lợi. Kokomi được xem là "mì quốc dân" trong phân khúc phổ thông, phủ sóng hàng triệu điểm bán ở khu vực nông thôn. Nam Ngư tiếp tục giữ vị thế là thương hiệu nước mắm được người Việt sử dụng nhiều nhất, phục vụ hơn 72 tỷ bữa ăn mỗi năm và chiếm hơn 68% thị phần.

Nằm ngoài mảng thực phẩm, Wake-Up 247 tạo nên phân khúc hoàn toàn mới, nước tăng lực vị cà phê, được thế hệ trẻ yêu thích và sử dụng rộng rãi.

Nhờ danh mục "thương hiệu mạnh" đa ngành và hiệu quả, Masan Consumer duy trì doanh thu gần 31.000 tỷ đồng năm 2024. Điểm đặc biệt, hơn 72% doanh thu đến từ các thương hiệu mạnh, phản ánh khả năng vận hành hiệu quả trong bối cảnh thị trường cạnh tranh.

Khách hàng dùng thử sản phẩm mì Omachi. Ảnh: Masan Consumer

Song song với thương hiệu, mạng lưới phân phối là một trong những nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh cho Masan Consumer. Trong khi hơn 60% dân số Việt Nam vẫn sinh sống tại khu vực nông thôn, đơn vị là một trong số ít doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng nhanh có hệ thống phân phối riêng biệt và toàn diện, bao phủ cả kênh truyền thống (GT) lẫn kênh bán lẻ hiện đại (MT). Mạng lưới này gồm hơn 313.000 điểm bán truyền thống và 8.500 điểm bán hiện đại trên toàn quốc, đảm bảo sản phẩm luôn hiện diện rộng khắp từ thành thị đến nông thôn.

Lợi thế phân phối còn được hợp lực từ WinCommerce (WCM) - hệ thống bán lẻ hiện đại với hơn 4.300 siêu thị và cửa hàng WinMart, WiN, WinMart+. Nhờ vậy, sản phẩm của Masan Consumer có thể đến tay người tiêu dùng chỉ trong vòng 2-3 tuần kể từ khi ra mắt. Doanh nghiệp cũng tận dụng sức mạnh của chương trình hội viên WiN với hơn 11 triệu người dùng, cho phép kết nối, phân tích dữ liệu tiêu dùng để tối ưu sản phẩm, khuyến mại và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm nước mắm Nam Ngư. Ảnh: Masan Consumer

Masan Consumer còn vận hành chuỗi nhà máy hiện đại đạt chuẩn quốc tế FSSC, ISO và HACCP trải dài từ khu vực TP HCM mở rộng, Đồng Tháp - Tiền Giang, Bình Thuận, đến Hưng Yên và Bắc Ninh ở miền Bắc, bảo đảm năng lực sản xuất linh hoạt và hiệu quả toàn quốc. Các nhà máy được đầu tư đồng bộ tích hợp dây chuyền tự động hóa, hệ thống kiểm soát chất lượng theo thời gian thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR. Mạng lưới nhà máy này giúp công ty đáp ứng nhu cầu trong nước, tạo bệ phóng vững chắc cho chiến lược Go Global, đưa các sản phẩm mang tinh thần và hương vị Việt Nam ra thế giới.

Theo đại diện Masan Consumer, trong suốt nhiều chu kỳ kinh tế, đơn vị vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và khả năng sinh lời. Giai đoạn 2017-2024, công ty đạt tốc độ tăng trưởng kép doanh thu (CAGR) khoảng 13%, biên EBITDA khoảng 26% và ROIC vượt 200%.

"Sự kiên định với chiến lược dài hạn cùng năng lực vận hành và hệ thống phân phối toàn diện giúp MCH duy trì vai trò là một trong những doanh nghiệp hàng tiêu dùng lớn của Việt Nam. Nền tảng này còn giúp cổ phiếu MCH nằm trong nhóm 'cổ phiếu quốc dân' của nhiều nhà đầu tư", đại diện MCH nói thêm.

Hoàng Đan