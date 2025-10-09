Masan Consumer được S&P Global vinh danh FMCG bền vững

Masan Consumer triển khai nhiều sáng kiến giảm phát thải, đổi mới bao bì, tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, đạt 48 điểm ESG do S&P Global công bố.

Theo bảng công bố, kết quả lần này giúp đơn vị đứng đầu trong nhóm các công ty Việt Nam có điểm ESG trên S&P Global. Masan Consumer cũng đồng thời vượt hơn 85% doanh nghiệp cùng ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trên toàn cầu.

Không gian làm việc tại Masan Consumer. Ảnh: Masan

Cụ thể, Masan Consumer đạt 51/100 điểm ở trụ cột quản trị và kinh tế (Governance & Economic Dimension), trung bình ngành ở mức 34 điểm, cao hơn 88% doanh nghiệp FMCG được đánh giá. Ở hai trụ cột còn lại là môi trường (Evironment) và xã hội (Social), doanh nghiệp lần lượt đạt 47/100 điểm, vượt lần lượt 80%, 85% doanh nghiệp toàn cầu trong cùng ngành.

Điểm ESG của S&P Global được đo trên thang điểm từ 0 đến 100, trong đó 100 là điểm cao nhất. Mỗi công ty được chấm điểm dựa trên trung bình khoảng 130 câu hỏi, với tối đa khoảng 1.000 dữ liệu nhỏ được thu thập. Việc chấm điểm tuân theo các khung đánh giá có sẵn, dựa trên các tiêu chí như: dữ liệu có sẵn hay không, chất lượng ra sao, mức độ liên quan và hiệu quả của công ty trong các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp).

Theo đơn vị, việc đạt điểm số cao ở cả ba trụ cột thể hiện mô hình phát triển bền vững ở đa lĩnh vực: chú trọng hiệu quả kinh doanh đồng thời tập trung quản trị minh bạch, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội.

Trong năm 2024, Masan Consumer triển khai nhiều sáng kiến giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp đã chuyển đổi 65% năng lượng tiêu thụ sang nguồn tái tạo, giảm 18% khí thải nhà kính (GHG) phạm vi 1 và 2 so với năm 2023. Các dự án điện mặt trời được áp dụng tại nhà máy, toàn bộ xe nâng chạy dầu được thay thế bằng xe điện, hơn 80% chất thải được xử lý hoặc tái chế. Những hành động này thể hiện định hướng "tăng trưởng xanh" mà Masan Consumer theo đuổi, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trong dài hạn.

Chương trình thiện nguyện Một triệu bữa cơm có thịt của Masan Consumer. Ảnh: Masan

Song song mục tiêu giảm phát thải, doanh nghiệp còn đổi mới thiết kế bao bì theo hướng kinh tế tuần hoàn, ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa. Trong giai đoạn 2023-2024, đơn vị đã thử nghiệm giảm trọng lượng phôi nhựa cho mỗi chai sản phẩm, đồng thời mở rộng sử dụng nhựa PET tái chế (rPET) mà vẫn đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, bảo quản và vận chuyển. Bên cạnh đó, Masan Consumer loại bỏ hoàn toàn màng polyethylene (PE) trong bao bì nhóm sản phẩm mặn, giúp giảm 21.853 kg nhựa thải mỗi năm, tiết kiệm khoảng 659 triệu đồng và cắt giảm 129,15 tấn CO2 phát thải ra môi trường.

Nền tảng sản xuất của doanh nghiệp cũng đạt chuẩn quốc tế. Toàn bộ 13 nhà máy đều được chứng nhận các tiêu chuẩn an toàn, môi trường, năng lượng như FSSC 22000, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 và ISO 14064.

Song song, yếu tố con người được đặt ở trung tâm. Doanh nghiệp ba năm liên tiếp (2023-2025) được Great Place to Work vinh danh "Nơi làm việc xuất sắc", với 87% nhân viên đánh giá tích cực. Tỷ lệ nữ giới ở vị trí quản lý cấp trung và cao đạt 43%, thể hiện cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển nhân tài đa dạng.

Người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm của đơn vị. Ảnh: Masan

Phát triển bền vững tại Masan Consumer không dừng lại ở cải tiến sản phẩm hay tiết giảm chi phí môi trường, còn được thể hiện trong các chương trình vì cộng đồng. Trong năm 2024, Masan Consumer đã phân bổ hơn 25 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, tập trung vào giáo dục, y tế, dinh dưỡng, góp phần cải thiện điều kiện sống tại nhiều địa phương.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, từ đổi mới sản phẩm, tối ưu chuỗi cung ứng đến lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng, Masan Consumer đang thể hiện vai trò của doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế. Việc được S&P Global vinh danh giúp nâng tầm hình ảnh thương hiệu, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, thu hút nguồn vốn dài hạn.

Corporate Sustainability Assessment (CSA) của S&P Global được xem là một trong những hệ thống đánh giá uy tín hàng đầu thế giới, giúp doanh nghiệp gắn kết giữa phát triển bền vững và chiến lược kinh doanh. Mỗi năm, CSA thực hiện đánh giá hơn 12.000 doanh nghiệp toàn cầu, dựa trên bộ tiêu chí chuyên sâu theo từng ngành, gồm các yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội. Kết quả đánh giá giúp doanh nghiệp xác định vị thế của mình trong lĩnh vực phát triển bền vững, cung cấp dữ liệu quan trọng cho các nhà đầu tư và quỹ tài chính toàn cầu quan tâm đến doanh nghiệp có chiến lược phát triển bền vững lâu dài. Hệ thống này cũng là nền tảng phương pháp luận của các chỉ số như Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) và S&P Scored & Screened Indices, phản ánh năng lực bền vững ở cấp độ quốc tế.

Hoàng Đan