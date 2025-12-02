Masan Consumer đẩy mạnh hoạt động trước thềm niêm yết HoSE

Masan Consumer đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, hiện đại hóa phân phối và mở rộng độ phủ thị trường, củng cố nền tảng tăng trưởng trước thời điểm công bố kế hoạch niêm yết HoSE.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, gần ba thập niên qua, thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ: từ thời kỳ khan hiếm hàng hóa, đến giai đoạn bùng nổ nguồn cung và hiện tại là kỷ nguyên của trải nghiệm, chất lượng và giá trị gia tăng. Sự phát triển của nền kinh tế và mức sống đã thay đổi hành vi tiêu dùng. Nếu trước đây mục tiêu chính là "ăn no", thì nay người tiêu dùng ưu tiên "ăn ngon", "ăn sạch" và hướng đến lối sống tiện lợi, lành mạnh hơn.

Song song đó, sự mở rộng của hệ thống bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử đã làm mờ ranh giới kênh phân phối. Người mua không chỉ chọn sản phẩm, mà còn tìm kiếm sự tin cậy, câu chuyện thương hiệu và trải nghiệm. Nhu cầu này vừa tạo áp lực, vừa mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nội địa - những đơn vị hiểu sâu văn hóa tiêu dùng của người Việt.

Tương ớt Chin-su xuất hiện tại khu phố ẩm thực sôi động Dotonbori, Osaka. Ảnh: Masan Consumer

Nền tảng đồng bộ giúp duy trì tăng trưởng

Theo đơn vị, thị trường cũng đang bước vào giai đoạn sàng lọc rõ rệt: những thương hiệu chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ dần mất ưu thế, nhường sự chú ý cho những thương hiệu theo đuổi chất lượng và giá trị khác biệt. Trong bối cảnh đó, vai trò của những doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt xu hướng như Masan Consumer (MCH) trở nên ngày càng quan trọng.

Đại diện cho biết thêm, sự kết hợp giữa thương hiệu mạnh, hệ thống phân phối sâu rộng, năng lực sản xuất hiện đại và nền tảng tài chính ổn định giúp đơn vị duy trì tăng trưởng ổn định qua nhiều giai đoạn thị trường. Yếu tố trên cũng là lý do khiến doanh nghiệp thường được nhắc đến như "ứng viên cổ phiếu quốc dân" của ngành FMCG Việt Nam, không phải theo nghĩa khẳng định chắc chắn về diễn biến giá cổ phiếu, mà ở mức độ phổ biến, tính thiết yếu của sản phẩm và sự ổn định của mô hình kinh doanh.

"Cổ phiếu quốc dân" là cách ví von của các nhà đầu tư dựa trên dữ liệu, mức độ gắn bó của thương hiệu với đời sống hàng ngày và đặc thù phòng thủ của nhóm ngành tiêu dùng thiết yếu, chứ không mang hàm ý đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Sự cân bằng giữa quy mô, thương hiệu và nhu cầu tiêu dùng bền vững khiến MCH, có thể trở thành cổ phiếu tiềm năng nằm trong nhóm doanh nghiệp được quan tâm, khi thị trường tìm kiếm các mô hình ổn định, ít biến động theo chu kỳ.

Khách hàng tham quan gian hàng của đơn vị. Ảnh: Masan Consumer

Trong diễn biến đó, ngày 4/12, Masan Consumer công bố thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết HOSE, được xem là cột mốc đáng chú ý. Bước đi thể hiện mức độ sẵn sàng minh bạch, chuẩn mực trong quản trị và mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự kiện công bố kế hoạch này tạo điều kiện để thị trường hiểu rõ hơn lộ trình niêm yết, đồng thời mang lại góc nhìn đầy đủ và khách quan về triển vọng doanh nghiệp.

Nhìn lại hành trình gần ba thập niên, Masan Consumer cho thấy khả năng thích ứng thay đổi, duy trì đổi mới sản phẩm và bám sát xu hướng tiêu dùng Việt Nam. Khi thị trường bước vào giai đoạn tiêu chuẩn hóa và cạnh tranh cao hơn, chiến lược cao cấp hóa sản phẩm, hiện đại hóa trải nghiệm tiêu dùng và mạng lưới phân phối tiếp tục là động lực giúp doanh nghiệp duy trì vị thế, đóng góp vào sự phát triển của ngành hàng tiêu dùng Việt Nam trong tương lai.

Củng cố thương hiệu trong giai đoạn mới

Trong bức tranh nhiều biến động của thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), Masan Consumer (MCH) hiện diện như một trong những doanh nghiệp có dấu ấn bền vững trong đời sống người Việt. Sản phẩm của đơn vị hiện diện tại 98% hộ gia đình trên toàn quốc (theo báo cáo năm 2024 của Kantar).

Theo đại diện doanh nghiệp, nhờ thấu hiểu khẩu vị và văn hóa ẩm thực Việt, đơn vị đã xây dựng vị thế dẫn đầu tại nhiều ngành hàng như: nước mắm, tương ớt và nước tương. Các thương hiệu quen thuộc như Nam Ngư, Chin-su, Omachi, Kokomi và Wake-Up 247 đã trở thành một phần của bữa ăn và nếp sống Việt.

Hệ thống phân phối sâu rộng với hơn 345.000 điểm bán GT (kênh phân phối truyền thống), 8.500 điểm bán MT (kênh phân phối hiện đại) là nền tảng quan trọng, bảo đảm sản phẩm của Masan Consumer đến tay người tiêu dùng nhanh chóng. ổn định. Sự kết hợp giữa độ phủ, tốc độ triển khai và khả năng tiếp cận sâu rộng giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả vận hành bền vững trong nhiều năm.

Người dùng thử các sản phẩm của Masan Consumer. Ảnh: Masan

Trong giai đoạn mới, Masan Consumer tập trung hiện đại hóa trải nghiệm tiêu dùng theo nhiều hướng. Trước hết là đổi mới sản phẩm thông qua R&D, tiêu biểu như Omachi, thương hiệu đã tái định nghĩa mì ăn liền thành bữa ăn tiện lợi, dinh dưỡng và cao cấp. Thương hiệu cũng đổi mới về công nghệ để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, tiên phong minh bạch hóa thông tin sản phẩm bằng công nghệ QR. Nước mắm Nam Ngư vừa qua đã tích hợp QR Code trên từng chai, cho phép người tiêu dùng kiểm tra nguồn gốc, lô sản xuất, hạn sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng thông minh và an toàn thực phẩm.

Tầm nhìn "Go Global" - vươn ra thị trường quốc tế, tiếp tục được công ty mở rộng biên độ phát triển khi các sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm thuộc thương hiệu Chin-su, xuất hiện tại nhiều thị trường "khó tính" như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia... Điều này cho thấy tiêu chuẩn sản xuất ngày càng nâng cao và khát vọng đưa hương vị Việt ra thế giới.

Song song đó, Masan Consumer hiện đại hóa phân phối bằng mô hình "Retail Supreme" - bán lẻ tối cao, phân phối trực tiếp giúp loại bỏ các tầng trung gian, kết nối hàng trăm nghìn điểm bán và tối ưu tồn kho dựa trên dữ liệu bán hàng theo thời gian thực. Mô hình là một trong những bước chuyển, giúp doanh nghiệp thích ứng tốt hơn với yêu cầu thị trường hiện đại.

Hoàng Đan