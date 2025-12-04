Masan Consumer chốt kế hoạch niêm yết HoSE trong tháng 12

MCH sẽ niêm yết HoSE ngay trong tháng 12, đánh dấu bước chuyển quan trọng giúp nâng chuẩn quản trị, mở rộng tệp nhà đầu tư và củng cố chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Sự kiện công bố kế hoạch chuyển niêm yết trên HoSE được Masan Consumer tổ chức chiều 4/12, tại TP HCM. Buổi lễ hút hàng trăm nhà đầu tư cùng khách hàng tham dự.

Theo đại diện đơn vị, MCH sẽ hoàn tất niêm yết trên HoSE ngay trong tháng 12 năm nay. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm, khi nhà đầu tư tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng cho năm sau.

Nội dung chương trình xoay quanh ba nội dung chính, nhằm cung cấp cho nhà đầu tư góc nhìn đầy đủ và hệ thống về chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Phần đầu chia sẻ câu chuyện đầu tư và các yếu tố tạo nên nền tảng giá trị của MCH. Tiếp theo trình bày kế hoạch chuyển sàn HoSE cùng các bước đi chiến lược nhằm gia tăng minh bạch và mở rộng không gian tăng trưởng. Phần cuối là phiên đối thoại với Ban lãnh đạo, nơi doanh nghiệp giải đáp câu hỏi của nhà đầu tư và làm rõ các định hướng trọng tâm trong giai đoạn tới.

Đông đảo khách hàng, nhà đầu tư tham dự sự kiện. Ảnh: Masan

Tại buổi lễ ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan cho biết, hành trình phát triển của doanh nghiệp luôn bắt nguồn từ tư duy "nghĩ như người Việt, làm vì người Việt", với mục tiêu tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống hằng ngày và được người tiêu dùng tin tưởng. Hiện 98% hộ gia đình Việt Nam sử dụng các sản phẩm Masan, đây là nguồn động lực lớn cho toàn bộ hành trình phát triển.

Ông Quang giới thiệu cổ phiếu MCH như "nhãn hiệu mới", được xem là sự tiếp nối truyền thống tạo ra sản phẩm mang giá trị thực cho người tiêu dùng. Đại diện Masan lý giải vì sao MCH được xem là "viên kim cương gia bảo": cổ tức cao và ổn định; năng lực tăng trưởng dài hạn; vị thế dẫn đầu các ngành hàng; hiệu quả tài chính và vận hành tinh gọn; cùng năng lực xây dựng thương hiệu mạnh.

Ông cũng cho biết MCH sẽ tiếp tục theo đuổi ba định hướng lớn: đưa giá trị và ẩm thực Việt ra thế giới; thúc đẩy chiến lược Consumer Tech để tăng tốc đổi mới và đẩy mạnh xu hướng cao cấp hóa nhằm nâng tầm trải nghiệm tiêu dùng. "Người Việt ngày càng sẵn sàng chi trả cho sản phẩm có giá trị cao hơn, đây là cơ hội mở rộng quy mô giá trị của doanh nghiệp", Ông Quang nói.

Theo ban lãnh đạo công ty, điểm nhất quán trong chiến lược tài chính của Masan Consumer là song hành giữa tăng trưởng và tối đa hóa giá trị cho cổ đông. Giai đoạn 2018-2024, doanh nghiệp đã chi trả khoảng 1,5 tỷ USD cổ tức tiền mặt cho cổ đông, trong khi vẫn duy trì được mức đầu tư đủ lớn cho đổi mới sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao năng lực vận hành. Chính sách cổ tức đều đặn, dựa trên nền tảng dòng tiền mạnh và biên lợi nhuận cao, củng cố hình ảnh MCH như cổ phiếu vừa có tiềm năng tăng trưởng, vừa mang tính phòng thủ cho danh mục đầu tư dài hạn.

Ông Nguyễn Đăng Quang chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Masan

Về việc niêm yết, ban lãnh đạo công ty đã nhiều lần nhắc đến kế hoạch niêm yết trong các đại hội cổ đông và buổi gặp gỡ nhà đầu tư từ năm 2024. Theo doanh nghiệp, định hướng này đã được chuẩn bị lâu dài, không mang tính thời điểm. Việc đưa cổ phiếu MCH lên sàn HoSE dự kiến giúp doanh nghiệp đạt đủ tiêu chuẩn tham gia VN30, mở rộng tệp nhà đầu tư và củng cố vị thế doanh nghiệp FMCG hàng đầu.

Trước đó, HoSE thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu từ ngày 5/11. Cổ phiếu MCH đang giao dịch trên UPCoM từ năm 2017. Trong hai tháng gần đây, giá MCH tăng gần 71%, từ 128.800 đồng (giá tham chiếu ngày 1/10) lên 220.800 đồng mỗi cổ phiếu (theo giá kết phiên ngày 4/12).

Là thành viên trong hệ sinh thái Masan, Masan Consumer hiện là doanh nghiệp dẫn đầu ngành hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp tập trung vào 3 trụ cột: cao cấp hóa sản phẩm, mở rộng ngành hàng ngoài gia đình và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Trung tâm Đổi mới Người tiêu dùng (CIC) là hạt nhân trong chiến lược R&D, mỗi năm tạo ra hơn 100 sáng kiến sản phẩm mới. Nhiều sản phẩm trở thành xu hướng như Omachi Lẩu tự sôi, Nam Ngư Ớt tỏi Lý Sơn hay Wake-Up 247.

Doanh nghiệp rút ngắn chu kỳ tung sản phẩm xuống dưới 12 tháng, nhanh gấp đôi trung bình ngành. Giai đoạn 2018-2024, doanh thu từ sản phẩm đổi mới chiếm 20% tổng doanh thu. Hệ thống R&D còn giúp Masan Consumer đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đưa nhiều thương hiệu như Chin-su, Nam Ngư vào hệ thống Costco (Mỹ, Hàn) và Woolworths (Australia) từ tháng 10.

Trong nước, doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống phân phối trực tiếp, hướng đến tăng trưởng dương trong quý IV/2025 và đặt nền tảng hồi phục năm 2026. Sản phẩm Masan Consumer hiện diện tại 98% hộ gia đình, theo Kantar 2024. Nhờ thấu hiểu khẩu vị và văn hóa Việt, doanh nghiệp dẫn đầu nhiều ngành hàng như nước mắm, tương ớt, nước tương với các thương hiệu Nam Ngư, Chin-su, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247. Hệ thống phân phối có hơn 345.000 điểm GT và 8.500 điểm MT, đảm bảo sản phẩm phủ khắp và tiếp cận nhanh chóng.

Quý III, doanh thu MCH đạt hơn 7.500 tỷ đồng (giảm 6%), lãi sau thuế 1.698 tỷ đồng (giảm 19%) do doanh thu gia vị, đồ uống giảm và thu nhập tài chính thấp. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 21.281 tỷ đồng, lãi sau thuế 4.660 tỷ đồng, hoàn thành 64% kế hoạch năm.

Tài sản doanh nghiệp đạt gần 31.900 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm; tiền và tương đương gần 7.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 16.700 tỷ đồng, cao hơn 10% so với nợ phải trả.

Hoàng Đan