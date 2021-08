Marvel ra mắt loạt phim hoạt hình siêu anh hùng

Series “What If…?” giới thiệu khái niệm đa vũ trụ, mở đầu loạt dự án hoạt hình khác của Marvel trong tương lai.

What If...? gồm chín tập, mỗi tập trung bình 30 phút, phát hàng tuần trên Disney+ từ ngày 11/8. Nội dung thay đổi theo tập, khai thác những giả thiết không tưởng trong đa vũ trụ siêu anh hùng. Chẳng hạn chuyện gì xảy ra nếu Captain America là con gái, Peggy Carter được tiêm huyết thanh thay vì Steve Rogers, hoặc "Chiến binh Báo đen" T'Challa bị bắt cóc đến vũ trụ Guardians of the Galaxy.

Để tạo điểm riêng, đạo diễn Bryan Andrews hợp tác với các hãng phim hoạt hình độc lập như Flying Bark Prods. (Australia), Squeeze Animation Studios (Canada) và Blue Spirit (Pháp). Trưởng bộ phận phát triển hình ảnh, Ryan Meinerding, cho biết phim vẽ theo phong cách "cel-shaded" (đổ bóng mờ), lấy cảm hứng từ các họa sĩ minh họa cổ điển của Mỹ.

Trailer phim hoạt hình siêu anh hùng “What If…?” Trailer "What If...?". Video: Youtube Marvel Entertainment.

Dự án thu hút dàn diễn viên đóng bản người thật lồng tiếng cho nhân vật. Giám đốc sản xuất Brad Winderbaum (Black Widow) ước tính 85% diễn viên tham gia gồm: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Samuel L.Jackson, Natalie Portman, Paul Rudd, Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Rachel McAdams, Michael B. Jordan, Josh Brolin, Paul Bettany, Hayley Atwell, Sebastian Stan, Michael Douglas, Danai Gurira, Tom Hiddleston...

Một số diễn viên không tham gia, theo Winderbaum "có thể vì lịch trình", như Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Tom Holland, Zoe Saldana và Elizabeth Olsen.

What If...? là một phần trong Giai đoạn Bốn của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Trên Variety, Brad Winderbaum cho biết Marvel sẽ có nhiều series hoạt hình cho "các giai đoạn phát triển khác nhau" của Disney+. Bên cạnh mùa hai What If...? đang sản xuất là loạt phim ngắn kể về Baby Groot. Tuy nhiên, hãng chưa có kế hoạch làm phim hoạt hình điện ảnh.

"Chúng tôi nhận ra có nhiều con đường thú vị để khám phá với hoạt hình. Bất kỳ dự án chúng tôi tạo ra đều có thể được hoạt hình hóa để kể lại câu chuyện", Winderbaum nói về con đường sản xuất mới của Marvel.

Theo Variety, các dự án hoạt hình khác sẽ không có trong MCU ít nhất đến năm 2023. Tuy nhiên, Winderbaum xác nhận chúng đều liên quan "ý tưởng gốc" từ phim và nhân vật trong bản người đóng, cũng như thư viện truyện tranh Marvel. Giống phần còn lại của MCU, tất cả kết nối với nhau nhưng Winderbaum không tiết lộ cụ thể. "Thời gian sẽ trả lời khi câu chuyện về đa vũ trụ mở ra", ông nói.

Sơn Phước (theo Variety)