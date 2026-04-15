Marvel lao đao vì sa thải nhân sự

MỹHầu hết đội ngũ phát triển hình ảnh của Marvel Studios bị cho thôi việc trong bối cảnh Disney cắt giảm khoảng 1.000 nhân sự toàn tập đoàn.

Theo Forbes hôm 14/4, giám đốc điều hành The Walt Disney Company - Josh D'Amaro - cho biết tiến hành đợt sa thải trong tuần này để tinh gọn công ty. Khoảng 1.000 nhân viên trên toàn hệ sinh thái truyền thông của Disney bị ảnh hưởng, gồm các mảng studio, truyền hình, thể thao và trải nghiệm.

Chris Evans trong teaser 'Avengers: Doomsday' Teaser "Avengers: Doomsday", bom tấn mới nhất của Marvel Studios, dự kiến ra mắt toàn cầu cuối năm nay. Video: Marvel Studios

Một trong những công ty con chịu tác động mạnh là Marvel, khi nhân sự tại New York và Burbank bị chấm dứt hợp đồng trên nhiều lĩnh vực như sản xuất phim điện ảnh và truyền hình, truyện tranh, quản lý thương hiệu, tài chính, pháp lý.

Trong đó, gần như toàn bộ đội ngũ phát triển hình ảnh (visual development) từng đoạt giải Oscar của Marvel Studios nằm trong diện bị cho thôi việc. Họ là những nghệ sĩ, họa sĩ minh họa, nhà thiết kế nhân vật, thiết kế bối cảnh và các chuyên gia kỹ thuật chịu trách nhiệm định hình phong cách hình ảnh cho các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Marvel như The Avengers, Guardians of the Galaxy hay Daredevil. Nhiều người trong số họ gắn bó Marvel hơn một thập niên.

Hiện Marvel Studios chỉ giữ lại một nhóm nhân sự nhỏ để quản lý và điều phối. Một số nghệ sĩ phát triển hình ảnh sẽ chuyển từ nhân sự toàn thời gian sang làm việc theo hợp đồng cho từng dự án. Theo các nguồn tin, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Marvel Studios trước đó công bố thu hẹp danh sách dự án sản xuất, cùng chính sách giảm chi phí và nhân sự trên toàn tập đoàn Disney. Forbes cho rằng không có dấu hiệu cho thấy các vị trí này bị loại bỏ vì AI - yếu tố đang gây xáo trộn ở nhiều ngành sáng tạo khác.

Trong bản ghi nhớ gửi các nhân viên, ông D'Amaro viết: "Tôi biết điều này rất khó khăn. Quyết định này không phản ánh đóng góp của họ hay sức mạnh tổng thể của công ty mà xuất phát từ việc liên tục đánh giá để quản lý nguồn lực hiệu quả hơn và tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh".

Các nhân vật siêu anh hùng thuộc nhóm Avengers của Marvel Studios. Ảnh: Disney/Marvel Studios

Động thái diễn ra trong bối cảnh làn sóng mất việc lớn lan rộng ở các lĩnh vực sáng tạo như giải trí, quảng cáo, trò chơi điện tử và sản xuất truyền thông. Trước Disney, hồi đầu tháng 4, Sony Pictures Entertainment cho thôi việc khoảng 12.000 nhân viên trên toàn cầu. Các vị trí bị ảnh hưởng chủ yếu thuộc cấp quản lý trung và cấp thấp. Sự việc mang tính chiến lược chứ không đơn thuần là biện pháp giảm chi phí.

Trong giai đoạn 2023-2025, The Walt Disney Company liên tục triển khai các đợt tinh giản, cắt giảm khoảng 7.000-8.000 vị trí, qua đó tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí vận hành. Riêng năm 2024, các đợt sa thải tác động đến nhiều bộ phận thuộc Disney Entertainment gồm marketing phim và truyền hình, quan hệ báo chí, tuyển chọn diễn viên và tài chính doanh nghiệp.

Thành lập từ năm 1939, Marvel được biết đến như hãng chuyên sản xuất truyện tranh và các sản phẩm hình ảnh liên quan. Tuy nhiên, do khó khăn tài chính, đến năm 1998 hãng buộc phải sáp nhập với ToyBiz để duy trì hoạt động, từ đó đổi tên thành Marvel Entertainment.

Bước ngoặt lớn đến với hãng khi phim Iron Man (2008) thành công, đặt nền móng cho việc hình thành Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Năm 2012, The Avengers - đóng vai trò mấu chốt kết thúc chặng một trong quá trình phát triển MCU - thu về 1,5 tỷ USD, trở thành phim ăn khách thứ ba lịch sử điện ảnh, sau Avatar và Titanic. Sau này, hãng mở rộng phát triển series truyền hình song song các dự án điện ảnh.

Cát Tiên (theo Forbes)