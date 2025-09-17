Maru Asset Management giới thiệu cơ hội định cư Mỹ theo diện EB-5

Maru Asset Management giới thiệu dự án Link Apartments Kora tại Los Angeles, mở ra cơ hội đầu tư định cư Mỹ EB-5, cùng tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.

Link Apartments Kora do Grubb Properties đầu tư phát triển. Dự án đã được Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) phê duyệt đơn I-956F, chứng minh dự án đã trải qua quá trình xem xét của USCIS và tuân thủ các quy định liên quan. Công trình đã hoàn tất tháo dỡ hạ tầng cũ, xong phần móng cọc và chuẩn bị xây dựng khối tháp.

Phối cảnh mặt tiền dự án căn hộ Link Kora. Ảnh: Maru Asset Management

Dự án nằm tại giao điểm Olympic Blvd và Vermont Ave, thuộc khu trung tâm Koreatown, nơi hội tụ cộng đồng trẻ, năng động và có nhu cầu thuê nhà lâu dài. Link Apartments Kora thuận tiện kết nối nhanh đến các trường đại học, điểm giải trí và trung tâm công nghệ.

Từ dự án, cư dân mất khoảng 10 phút tới Đại học Nam California (USC), 15 phút đến trụ sở Netflix và 20 phút đến cụm văn phòng của Amazon, Google, Apple, Sony, Facebook... Ngoài ra, bất động sản khu vực được dự báo hưởng lợi lớn từ World Cup 2026 và Olympic 2028 khi Los Angeles là một trong những thành phố đăng cai, tạo cú hích cho thị trường bất động sản cho thuê khu vực.

Theo đánh giá của Baker Tilly, một trong 10 hãng kiểm toán hàng đầu thế giới, dự án dự kiến tạo khoảng 1.603 việc làm, gấp 3 lần so với yêu cầu tối thiểu của EB-5. Yếu tố này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư đảm bảo điều kiện nhận thẻ xanh.

Về cấu trúc tài chính, Grubb Properties (đơn vị chịu trách nhiệm cao nhất về dự án) và đối tác UBS đã rót hơn 70 triệu USD, chiếm trên 33% tổng vốn. Theo đại diện đơn vị đầu tư, phần vốn góp của đơn vị đầu tư được thế chấp để bảo đảm cho dòng vốn EB-5, đồng nghĩa với việc chủ đầu tư sẽ không được nhận lại bất kỳ khoản hoàn vốn nào cho đến khi toàn bộ vốn EB-5 được hoàn trả đầy đủ.

Theo đại diện Maru Asset Management, Link Apartments Kora áp dụng mô hình quản lý quỹ độc lập. Trong đó, đơn vị đảm nhiệm vai trò quản lý vốn EB-5, đại diện duy nhất cho nhà đầu tư, tách biệt với chủ đầu tư. Đơn vị này có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực EB-5. Nhờ đó, dòng vốn được giám sát chặt chẽ trong việc phân bổ và sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời tiến độ xét duyệt hồ sơ cũng được theo dõi sát sao. Maru Asset Management cam kết đồng hành đến khi nhà đầu tư nhận thẻ xanh và hoàn vốn.

Ông Leon Rodriguez, cựu Giám đốc USCIS (phải) và ông Young Kim, CEO Công ty Maru Asset Management (trái), trong chuyến công tác tại TP HCM vào 9/2018. Ảnh: Maru Asset Management

Ngoài ra, theo đơn vị, dự án còn có tài sản đảm bảo là khu đất rộng hơn 7.100 m 2 tại Los Angeles và bảo lãnh hoàn trả từ một công ty lớn với 62 năm hoạt động. Khoản đầu tư EB-5 được cơ cấu dưới dạng vay kỳ hạn 3 năm, với lộ trình và phương án thoái vốn linh hoạt. Nhà đầu tư được hoàn tiền nếu hồ sơ I-526E bị USCIS từ chối (áp dụng có điều kiện).

"Với pháp lý rõ ràng, tiến độ triển khai thực tế, cấu trúc vốn minh bạch, Link Apartments Kora được kỳ vọng là một trong những lựa chọn EB-5 cho nhà đầu tư", đại diện đơn vị đầu tư nói.

Theo Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), chương trình EB-5 (Employment-Based Fifth Preference) là một diện thị thực nhập cư của Mỹ, được thiết lập từ năm 1990. Chương trình này cho phép các nhà đầu tư nước ngoài và gia đình của họ nhận được thẻ xanh (thường trú nhân) tại Mỹ thông qua việc rót vốn tối thiểu 800.000 USD vào một dự án do Sở Di trú Mỹ (USCIS) chỉ định, tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người Mỹ.

Thái Anh