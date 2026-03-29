Martinez: 'May mà Argentina không đá với Tây Ban Nha'

ArgentinaTheo thủ môn Emiliano Martinez, việc không đá Finalissima với Tây Ban Nha là may mắn cho Argentina, xét theo cách anh và đồng đội chơi tệ trong trận giao hữu thắng Mauritania 2-1 hôm 27/3.

Mauritania hiện xếp thứ 115 trên bảng tổng sắp gần nhất của FIFA, kém tuyển Việt Nam 7 bậc. Do đó, chiến thắng 2-1 của Argentina gây thất vọng không nhỏ.

Enzo Fernandez và Nico Paz giúp Argentina dẫn hai bàn từ hiệp một. Nhưng sau giờ nghỉ, nhà đương kim vô địch World Cup sa sút ngay cả khi tung Lionel Messi. Martinez phải cứu thua ba lần để đảm bảo chiến thắng, trước khi Jordan Lefort gỡ một bàn cho Mauritania ở phút 90+3.

Martinez giúp Argentina thắng Mauritania 2-1 trong trận giao hữu hôm 27/3. Ảnh: AP

Trận giao hữu hôm 27/3 diễn ra thay cho trận Finalissima - tranh Siêu Cup Liên lục địa giữa Argentina và Tây Ban Nha. Theo kế hoạch ban đầu, hai "ông lớn" sẽ gặp nhau trên sân Lusail, Qatar. Nhưng do xung đột Trung Đông và bất đồng trong khâu tổ chức, trận này đã bị hủy.

"May mà chúng tôi không đá Finalissima. Nếu chơi như vậy, chúng tôi đã thua Tây Ban Nha rồi", thủ môn Emiliano Martinez nói.

HLV Lionel Scaloni cũng thừa nhận Argentina không chơi tốt về bất kỳ khía cạnh nào. Còn Martinez thì nhắc nhở đồng đội cần cống hiến, nhiệt huyết và quyết tâm hơn khi chơi trên đấu trường quốc tế.

Trước những chỉ trích của báo chí Tây Ban Nha về phong độ và những trận giao hữu với đối thủ yếu của Argentina, Martinez nói thêm: "World Cup lần trước cũng vậy. Chúng tôi chỉ cần tập trung vào từng trận một. Chúng tôi có kinh nghiệm tiến xa, còn họ thì không".

Argentina còn đá giao hữu với Zambia, đội xếp thứ 91 FIFA, vào ngày 31/3. Đến tháng 6, nhà đương kim vô địch sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vị tại World Cup 2026 khi đấu ba đối thủ ở bảng J gồm Algeria, Áo và Jordan.

Trong khi Argentina gây thất vọng, Tây Ban Nha vừa thắng Serbia 3-0 trong một trận giao hữu khác. Nhà vô địch Euro 2024 sẽ giao hữu thêm với Ai Cập và Peru, trước khi gặp Cape Verde, Arab Saudi và Uruguay ở bảng H World Cup.

Argentina giành Siêu Cup Liên lục địa gần nhất khi thắng Italy 3-0 tại sân Wembley, Anh. Sau đó, họ thua Arab Saudi 1-2 trong trận ra quân World Cup 2022, nhưng vẫn đi đến cùng và đăng quang. Trong trận chung kết, Martinez dùng cả tài năng lẫn chiêu trò tác động tâm lý để giúp Argentina thắng Pháp 4-2 trên chấm 11m.

Thanh Quý (theo MD)