Martinez bị la ó khi nhận giải 'Thủ môn hay nhất'

PhápThủ môn Argentina Emiliano Martinez bị khán giả tại nhà hát Chatelet la ó khi anh nhận giải Yasine trong gala Quả Bóng Vàng 2023.

Martinez vượt qua Ederson và Yassine Bono để đoạt giải, từ người trao chính là bố anh. Trong lúc chờ trao giải, ban tổ chức phát video về những khoảnh khắc đáng nhớ của thủ môn 31 tuổi, rồi chiếu nhiều hơn ba lần tình huống anh cứu thua bằng chân trước cú sút của Randal Kolo Muani tại chung kết World Cup 2022.

Emiliano Martinez và bố trong gala Quả Bóng Vàng ở nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp tối 30/10/2023. Ảnh: Reuters

Khi những hình ảnh đó xuất hiện trên màn hình, các khán giả Pháp huýt sáo, la ó. Người dẫn chương trình, cũng là cựu tiền đạo Chelsea Didier Drogba, đã yêu cầu khán giả lịch sự hơn. Sau đó, buổi lễ tiếp tục mà không gặp thêm vấn đề nào.

Máy quay còn chiếu đến thủ quân tuyển Pháp Kylian Mbappe và HLV Didier Deschamps, và cả hai đều không để lộ cảm xúc. Bởi trong trận chung kết nói trên, Pháp thua Argentina trên loạt đá luân lưu. Và nếu cú sút của Muani vào lưới, đại diện châu Âu nhiều khả năng đã vô địch.

Trước gala, khi Martinez bước xuống xe để vào thảm đỏ, khán giả Pháp ở ngoài nhà hát cũng huýt sáo. Tại lễ The Best của FIFA ngày 28/2/2023, Martinez cũng chịu tình cảnh tương tự. Khi được hỏi về những tình huống này, thủ thành đang chơi cho CLB Aston Villa nói với ESPN: "Tôi thấy bình thường, vì chúng tôi đã thắng Pháp để vô địch World Cup, còn Quả Bóng Vàng và The Best đều trao tại Paris. Nếu Pháp vô địch, tôi nghĩ người Argentina cũng sẽ phản ứng như vậy".

Martinez là thủ môn dự bị tại Arsenal thời 2012-2020, nhưng sự nghiệp của anh thăng tiến kể từ khi chuyển sang Aston Villa. Anh bắt chính ở Ngoại hạng Anh, được gọi lên tuyển rồi cùng tuyển Argentina đoạt ba danh hiệu liên tiếp là Copa America, Cup Liên lục địa và World Cup. Anh cũng được chọn là thủ môn hay nhất World Cup, trước khi thắng giải tương tự ở The Best.

Top 10 thủ môn hay nhất: 1- Emiliano Martinez, 2- Ederson, 3- Yassine Bono, 4- Thibaut Courtois, 5- Marc Andre ter Stegen, 6- Andre Onana, 7- Dominik Livakovic, 8- Aaron Ramsdale, 9- Mike Maignan, 10- Brice Samba.

Hoàng An