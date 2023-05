Martin Scorsese tiếc vì không còn nhiều thời gian làm phim

Martin Scorsese, 80 tuổi, nói thời gian ông gắn bó với điện ảnh đang cạn dù còn nhiều câu chuyện muốn đưa lên màn ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn với Deadline hôm 16/5 trước thềm Liên hoan phim Cannes 2023, khi được phóng viên Mike Fleming hỏi về dự định của bản thân sau Killers of the Flower Moon, đạo diễn nói: "Tất nhiên là tiếp tục làm phim. Giá mà tôi có thể vừa nghỉ ngơi vừa làm phim thì tốt biết mấy. Cả thế giới đã mở lòng với tôi, nhưng bây giờ đã quá trễ rồi. Tôi đã sống đến tuổi này, đọc nhiều sách và thấy nhiều thứ. Do đó, tôi còn nhiều điều muốn đưa lên màn ảnh nhưng không còn thời gian nữa".

Scorsese (phải) góp mặt trong "Killers of the Flower Moon". Ảnh: Apple TV+

Scorsese bước sang tuổi 81 tháng 11 năm nay. Ông so sánh trường hợp của bản thân với đạo diễn huyền thoại Akira Kurosawa: "Khi Kurosawa nhận giải Oscar đầu tiên, ông ấy cho biết: 'Bây giờ tôi đã nhìn thấy những gì mà điện ảnh có thể mang lại, nhưng đã trễ mất rồi'. Lúc ấy, Kurosawa 83 tuổi. Giờ thì tôi đã hiểu những điều ông ấy nói".

Killers of the Flower Moon - tác phẩm mới nhất của Scorsese ra mắt công chúng vào ngày 20/5 tại Liên hoan phim Cannes 2023. Phim lấy cảm hứng từ cuốn sách Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI của David Grann, kể về cuộc thảm sát người da đỏ (Osage Nation) vào những năm 1920 tại Oklahoma (Mỹ). Tham gia dự án của Scorsese là dàn sao như Robert De Niro, Leonardo DiCaprio hay Brendan Fraser.

Đạo diễn người Mỹ hợp tác với De Niro lần đầu ở phim Mean Streets (1973). De Niro là người giới thiệu DiCaprio với Scorsese sau khi cả hai cùng đóng This Boy's Life (1993). "Lúc chúng tôi nói chuyện qua điện thoại vào năm 1993, De Niro đề nghị tôi hợp tác với DiCaprio. Đó là lần đầu tiên cậu ấy giới thiệu một diễn viên khác với tôi và nói rằng DiCaprio thật sự rất tài năng", đạo diễn cho biết.

Scorsese và DiCaprio trên phim trường "The Departed". Ảnh: The Film Stage

Killers of the Flower Moon đánh dấu lần thứ sáu ngôi sao Titanic và Scorsese hợp tác. Theo Script Notes, ban đầu, diễn viên 48 tuổi vào vai Tom White - đặc vụ điều tra vụ giết người hàng loạt. Tuy vậy, sau nhiều lần thảo luận với biên kịch Eric Roth, DiCaprio chuyển sang đóng sát nhân Ernest Bukhart. Scorsese nói về diễn xuất của DiCaprio trong cuộc phỏng vấn: "Cậu ấy là một tài năng bẩm sinh khi sở hữu gương mặt, ánh mắt ăn khớp với máy quay. Lý do tôi chọn DiCaprio đồng hành trong nhiều dự án bởi cậu ấy luôn đơn giản hóa các cảnh quay phức tạp".

Martin Scorsese sinh năm 1942, có cha là thợ ủi quần áo và mẹ là thợ may. Ông mắc bệnh hen suyễn từ nhỏ nên không thể tham gia các hoạt động đòi hỏi thể chất. Do đó, điện ảnh trở thú vui của đạo diễn. Đặc trưng trong phim cách làm phim của Scorsese là khai thác sự phức tạp trong tâm lý nhân vật và phản ánh những bất công của xã hội. Suốt sự nghiệp, đạo diễn The Irishman giành bốn giải BAFTA, ba giải Quả Cầu Vàng, một giải Grammy và một giải Oscar. Năm 1976, tác phẩm Taxi Driver (De Niro đóng chính) của Scorsese giành Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes.

Trailer phim 'Taxi Driver' Trailer phim "Taxi Driver". Video: Sony Pictures Entertainment

Quốc Bảo