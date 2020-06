Marriott International ưu đãi đến 50% tại 9 khách sạn

Marriott International áp dụng chương trình ưu đãi “Mùa hè mộng mơ” cho khách hàng đặt phòng, lưu trú tại 9 khách sạn ở Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc...

Theo đó, khách hàng đặt phòng từ nay đến 31/8 và lưu trú trước 15/12 tại 9 khách sạn thuộc tập đoàn Marriott International sẽ được nhận ưu đãi tới 50% với hai đêm lưu trú trở lên. Ngoài ra, du khách được miễn phí huỷ phòng trước 24 giờ, miễn phí bữa sáng, khoản chi tiêu trải nghiệm dịch vụ khách sạn mỗi ngày và cộng 5.000 điểm thưởng dành cho hội viên Marriott Bonvoy.

Khung cảnh trong khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi.

Du khách có thể lựa chọn ở tại tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM và Phú Quốc. 9 khách sạn áp dụng ưu đãi gồm: Sheraton Grand Danang Resort, Four points by Sheraton Danang, Sheraton Nha Trang Resort and Spa, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, JW Marriott Hotel Hanoi, Sheraton Hanoi Hotel, Méridien Saigon, Renaissance Riverside Hotel Saigon và Sheraton Saigon Hotel & Towers.

Ngoài ra, Marriott International tặng khách hàng phiếu quà tặng trị giá từ 700.000 đồng để thanh toán cho bữa tối tại tất cả các nhà hàng trong khách sạn, thức uống tại quầy bar ngắm mặt trời lặn, buổi trị liệu Spa thư giãn hay nâng cấp phòng nghỉ...

Sheraton Nha Trang Resort and Spa.

Đại diện Marriott International cho biết: "Chương trình Mùa hè mộng mơ mang đến trải nghiệm mùa hè tuyệt với các cặp đôi hay gia đình. Đó là đến Đà Nẵng tuyệt vời với biển xanh, cát trắng và núi non xanh ngát. Một Nha Trang biển gọi với các hoạt động trải nghiệm năng động như lặn biển, khám phá hệ san hô sặc sỡ hay thưởng thức hải sản tươi ngon. Đảo Phú Quốc nổi tiếng với những bãi biển trong xanh. Một thủ đô Hà Nội cổ kính với 36 phố phường hay TP HCM nhộn nhịp về đêm".

Marriott International giới thiệu chương trình khách hàng thân thiết của Marriott Bonvoy. Hội viên của chương trình khách hàng thân thiết có thể tiến hành quy đổi điểm thưởng sau khi trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn của Marriott. Ngoài ra, các hội viên sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi dành riêng, được ghi nhận và trải nghiệm dịch vụ từng chương trình mang lại.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

Sử dụng thẻ tín dụng Marriott Bonvoy do ngân hàng Chase và American Express ban hành, các hội viên sẽ tích lũy được nhiều điểm thưởng hơn, có thể quy đổi đêm nghỉ khách sạn hoặc trải nghiệm những sự kiện đặc biệt từ chương trình Marriott Bonvoy Moments hay chuyển đổi thành vé máy bay.

Marriott International trụ sở chính tại Bethesda, Maryland, Mỹ với danh mục gồm hơn 7.300 khách sạn thuộc 30 thương hiệu khách sạn trải rộng trên 134 quốc gia và vùng lãnh thổ. Marriott vận hành, nhượng quyền và cấp phép dịch vụ cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới.

Nguyễn Lê