Marriott Bonvoy ưu đãi 30% giá phòng

Marriott Bonvoy triển khai ưu đãi Easy Escape tới 30% cho khách đặt phòng từ nay đến hết 30/9, áp dụng cho ba đêm trở lên.

Khách hàng có thể sử dụng ưu đãi khi đặt phòng từ nay đến hết 30/9, cho các kỳ lưu trú đến hết 31/12. Marriott Bonvoy là chương trình hội viên của Marriott International, mang đến nhiều ưu đãi và trải nghiệm độc quyền tại hệ thống 23 khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên khắp Việt Nam. Mỗi điểm đến đều có chuỗi trải nghiệm văn hóa miễn phí, giúp du khách thưởng thức nét đẹp truyền thống và lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, hội viên Marriott Bonvoy được giảm thêm 5%, đảm bảo kỳ nghỉ trọn vẹn.

Du khách khám phá phố cổ Hội An. Ảnh: Marriott Bonvoy

Theo đó, tại JW Marriott Hotel Hanoi, du khách có thể tham gia hoạt động khám phá khu vườn JW Lakeside Gardens. Với sự hướng dẫn của các chuyên gia làm vườn, du khách được chiêm ngưỡng không gian xanh mát tại nhà kính JW Greenhouse, vườn thảo mộc JW Herb Garden và tìm hiểu thế giới tự nhiên tại khu nông trại JW Animal Farm. Khách cũng có thể tản bộ đến Miếu Đầm để tìm hiểu giá trị văn hóa giữa lòng thủ đô nghìn năm.

Tiếp tục hành trình khám phá, Renaissance Hoi An Resort & Spa nằm bên biển Cửa Đại mang đến sự giao thoa giữa di sản Phố cổ Hội An và vẻ đẹp miền duyên hải miền Trung. Du khách có thể đạp xe hoặc dùng xe buýt miễn phí để tham quan phố cổ. Khu nghỉ dưỡng này còn có các biệt thự hồ bơi từ ba đến năm phòng ngủ, là điểm dừng chân lý tưởng cho kỳ nghỉ gia đình.

Nha Trang Marriott Resort & Spa trên đảo Hòn Tre là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ gia đình. Khu nghỉ dưỡng ven biển này có đa dạng phòng nghỉ và biệt thự hồ bơi từ hai đến bốn phòng ngủ. Đặc biệt, Pink Villa rộng 426 m2 với tầm nhìn biển ngoạn mục và hồ bơi ngoài trời riêng tư. Tại khu vui chơi trẻ em, các vị khách nhí sẽ tham gia hoạt động giải trí thú vị như tiệc bọt tuyết tại hồ bơi cuối tuần hay hành trình sưu tập tem qua chương trình M Passport.

Còn The Westin Resort & Spa Cam Ranh là địa điểm tạo ra không gian gắn kết gia đình với những hoạt động thiên nhiên thú vị. Tại Westin Garden, "nông dân nhí" sẽ được tự tay trồng cây và tìm hiểu về thảo mộc, rau củ Việt Nam. Cả gia đình cũng có thể thu hoạch dừa và thưởng thức nước dừa tươi mát tại vườn.

Cuối cùng, tại đảo ngọc Phú Quốc, Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort giúp du khách bắt đầu ngày mới bằng lớp yoga miễn phí trong thiên nhiên trong lành. Đây là trải nghiệm độc quyền tại cơ sở Phú Quốc.

Marriott Bonvoy không chỉ là chương trình lưu trú, còn mở ra hành trình trải nghiệm với hơn 30 thương hiệu khách sạn trên toàn cầu. Cùng các chương trình du lịch từng giành giải thưởng, Marriott Bonvoy đưa hội viên đến gần hơn với những con người và vùng đất đặc sắc.

Hội viên Marriott Bonvoy có thể đăng ký và tận hưởng nhiều đặc quyền như tích lũy điểm qua các chuyến đi hoặc hoạt động hàng ngày. Điểm thưởng có thể quy đổi thành kỳ nghỉ miễn phí hoặc trải nghiệm độc quyền khác.

Thanh Thư