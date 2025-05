Marou Chocolate giành giải thưởng về vị ngon và bao bì tại Pháp

Hai sản phẩm của Marou Chocolate chiến thắng hạng mục "Chocolate ngon nhất năm" và "Bao bì được ban giám khảo yêu thích nhất" tại giải Prix Épicures de l’Épicerie Fine 2025 (Pháp).

Cụ thể, thanh Chocolate Cafe Sữa của Công ty Cổ phần Sôcôla Marou (Marou Chocolate) nhận giải thưởng "Chocolate ngon nhất thế giới 2025" (Épicure d'or) thuộc hạng mục Thực phẩm (Trophées Alimentaires), vượt qua hàng trăm nhãn hiệu chocolate nổi tiếng trên toàn cầu.

Sản phẩm lấy cảm hứng từ ly cà phê sữa - một thức uống quen thuộc hàng ngày với đời sống và văn hóa người Việt. Sản phẩm có hương vị kết hợp giữa đắng của cà phê Robusta hữu cơ, ngọt của sữa tươi, cùng với chocolate đen nguyên chất được rang xay từ cacao Việt Nam. Danh hiệu "Chocolate ngon nhất năm" ghi nhận sự sáng tạo trong hương vị sản phẩm, đồng thời ghi nhận hành trình bền bỉ của Marou trong việc nâng tầm nguyên liệu bản địa, cũng như kết hợp tiêu chuẩn quốc tế với giá trị truyền thống Việt Nam.

Thanh Chocolate Cafe Sữa của Marou nhận giải thưởng "Chocolate ngon nhất thế giới 2025". Ảnh: Marou Chocolate

Đây không phải lần đầu tiên chất lượng chocolate của Marou được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế. Từ những ngày đầu thành lập, doanh nghiệp đã nhiều lần giành được huy chương vàng, bạc và đồng của Học viện Chocolate London và các tổ chức khác. Năm 2016, Marou đã chinh phục được những tên tuổi hàng đầu trong giới ẩm thực như Michel Roux - đầu bếp ba sao Michelin và Pierre Hermé - bậc thầy bánh ngọt được mệnh danh là "nhà sáng tạo chocolate số một thế giới".

Cùng với giải thưởng "Chocolate ngon nhất thế giới 2025", Marou chiến thắng hạng mục "Bao bì được ban giám khảo yêu thích nhất" (Coups de cœur du jury) cho thanh Chocolate Đen 55% hạt kiều mạch rang.

Hạng mục "Bao bì" (Packaging) tại Prix Épicures de l’Épicerie Fine được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó có tính thẩm mỹ, hiệu quả truyền tải giá trị thương hiệu, chất liệu thể hiện trách nhiệm với môi trường, tính thực tiễn cao.

Marou đã thuyết phục hội đồng giám khảo với thiết kế bao bì độc đáo, sử dụng nguyên liệu tái chế từ vỏ cacao và vỏ cây dướng. Vừa thể hiện sự thân thiện với môi trường, bao bì này còn là biểu tượng cho hành trình khép kín của hạt cacao: từ vùng trồng đến thành phẩm. Bao bì của Marou cũng ngầm truyền tải câu chuyện về nguồn gốc nguyên liệu, khí hậu, thổ nhưỡng; dành sự tôn trọng cho nền nông nghiệp Việt Nam, di sản cacao và tinh thần thủ công của những nghệ nhân làm chocolate và cộng đồng nông dân Việt Nam.

Bao bì thanh Chocolate Đen 55% hạt kiều mạch rang chiến thắng hạng mục "Bao bì được ban giám khảo yêu thích nhất". Ảnh: Marou Chocolate

Trước đây, Marou đã giành được 4 giải thưởng quốc tế về thiết kế bao bì, gồm 3 giải tại Pentawards - giải thưởng trong lĩnh vực thiết kế bao bì toàn cầu, và một giải tại The Dieline Awards - nơi vinh danh các thiết kế sáng tạo trong ngành tiêu dùng. Một trong những sản phẩm giành giải chính là bộ sưu tập chocolate hợp tác với Triển lãm Quốc gia Singapore, lấy cảm hứng từ kỹ thuật in truyền thống của tranh dân gian Đông Hồ. Thiết kế bao bì của sản phẩm là sự kết hợp giữa nghệ thuật in ấn truyền thống và tư duy thiết kế đương đại, giúp Marou khẳng định vị thế trên bản đồ chocolate cao cấp thế giới.

Đại diện của Marou Chocolate chia sẻ hai giải thưởng tại Prix Épicures de l’Épicerie Fine 2025 là minh chứng cho thành công trong chiến lược phát triển sản phẩm của Marou, dựa trên ba yếu tố chính.

Yếu tố thứ nhất là tiên phong trong tìm kiếm và phát triển nguồn nguyên liệu chất lượng. Marou làm việc trực tiếp với nông dân và các chuyên gia lên men tại địa phương, không chỉ đảm bảo chất lượng cacao thượng hạng mà còn áp dụng phương pháp canh tác bền vững.

Yếu tố thứ hai là tôn trọng triết lý thủ công và bản sắc vùng miền. Mỗi hạt cacao là "người kể chuyện", phản ánh đặc tính riêng của từng vùng đất. Marou coi trọng giá trị của từng vùng cacao và làm việc sát sao với nông dân để tuyển chọn những hạt cacao thượng hạng nhất.

Cuối cùng là thiết kế tinh tế. Thiết kế bao bì của Marou không chỉ là lớp vỏ ngoài, mà là một phần của câu chuyện về văn hóa, thiên nhiên và di sản cacao Việt Nam. Mỗi sản phẩm đều thể hiện sự kết hợp giữa sáng tạo thiết kế, chất liệu tự nhiên và quy trình đóng gói thủ công.

Hai giải thưởng tại Pháp một lần nữa khẳng định vị thế của Marou trong ngành chocolate cao cấp. "Thành công này là kết quả của sự sáng tạo và tôn vinh văn hóa Việt Nam trong từng sản phẩm cùng tầm nhìn bền vững", đại diện thương hiệu khẳng định.

Diễn ra vào ngày 28/4 tại Pavillon Gabriel, Paris, Prix Épicures de l’Épicerie Fine là sự kiện thường niên do tạp chí chuyên ngành Le Monde de l’Épicerie Fine tổ chức, nhằm tôn vinh những sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực ẩm thực thủ công và cao cấp. Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 140 nhà sản xuất cùng hơn 800 khách tham dự, bao gồm các chuyên gia, nhà báo và tín đồ ẩm thực khắp châu Âu.

Diệp Chi