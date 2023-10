Maroon 5 lưu diễn ở Phú Quốc

Maroon 5 - nhóm pop rock nổi tiếng của Mỹ - sẽ biểu diễn loạt hit ở sân khấu 8Wonder, Phú Quốc United Center, ngày 16/12, trong lần đầu đến Việt Nam.

Đại diện đơn vị tổ chức show - VinWonders - xác nhận ban nhạc Mỹ sẽ góp mặt tại nhạc hội 8Wonder Winter Festival ở Phú Quốc, Kiên Giang. Sáu thành viên Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, PJ Morton, Sam Farrar dự kiến thể hiện loạt hit This love, Moves like jagger, Makes me wonder, Sunday morning, Animals, One more night hay Sugar - nhạc phẩm đạt gần bốn tỷ lượt xem trên YouTube.

Đôi bên đạt thỏa thuận vào đầu tháng 10. 20h ngày 2/11, tất cả hạng vé nhạc hội sẽ mở bán, giới hạn số lượng ghế VIP và VVIP. Thông tin sơ đồ, từng khu vực sẽ công bố trong tuần này. Hiện ban tổ chức chưa tiết lộ lịch trình của nhóm, tuy nhiên cho biết bắt đầu bước vào công tác hoàn thiện các hạng mục sản xuất.

Sáu thành viên Maroon 5 là khách mời đặc biệt của lễ hội mùa đông ở Phú Quốc. Ảnh:Live Nation/udiscovermusic

Trên các Fanpage và diễn đàn âm nhạc, nhiều fan Việt lẫn châu Á nói mong chờ các thần tượng đến Phú Quốc biểu diễn. Năm ngoái, nhóm từng lưu diễn tại Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Thái Lan.

"8Wonder Winter Festival" nằm trong chuỗi sự kiện du lịch, giải trí quy mô Wake Up Festival 2023, khởi động ngày 30/10, sau đó bùng nổ xuyên suốt 30 ngày đêm - từ 9/12 đến 7/1/2024. Ngoài các sự kiện âm nhạc quy tụ dàn sao Vpop, khán giả có thể hòa mình vào nhiều hoạt động như: Đua thuyền quý tộc Gondola, lễ hội ẩm thực, hội chợ Copenhagen, dạ tiệc Giáng sinh, năm mới hay diễu hành Wake up Santa.

'Sugar' - Maroon 5 "Sugar" - ca khúc được nhiều fan Maroon 5 yêu thích. Video: YouTube Maroon 5

Maroon 5 là ban nhạc pop rock nổi tiếng của Mỹ, hiện có sáu thành viên. Ra mắt từ năm 2002, nhóm gặt hái nhiều thành công về thương mại nhờ loạt hit như Animals, This Love, Payphone, Move Like Jagger. Năm 2018, Girls Like You (hát cùng Cardi B) lập kỷ lục khi trụ 33 tuần ở top 10 bảng xếp hạng Billboard, là một trong những ca khúc bán chạy nhất năm.

Nhóm từng thắng ba giải Grammy, trong đó có Nghệ sĩ mới xuất sắc. Tháng 1/2020, tạp chí Billboard xếp Maroon 5 thứ chín trong danh sách Nghệ sĩ xuất sắc thập niên 2010. Trưởng nhóm Adam Levine từng ghi dấu với vai trò huấn luyện viên The Voice.

Thi Quân