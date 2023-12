Maroon 5 hát, reo hò cùng hàng chục nghìn khán giả

Adam Levine - thủ lĩnh Maroon 5 - đi xuống sân khấu, hát, chụp ảnh cùng khán giả trong show nhạc tối 16/12.

Ca sĩ chính của nhóm tập trung biểu diễn, ít giao lưu nhưng bất ngờ trò chuyện nhiều với fan trong phần cuối set diễn. Anh nhiều lần nói vinh hạnh khi lần đầu đến Việt Nam, biểu diễn ở một nơi tuyệt vời. Adam Levine nói thêm: "Tôi sẽ quay lại, các bạn muốn tôi quay lại chứ?". Khi biểu diễn bài She Will Be Loved, anh đi hết khắp các khu vực khán giả đứng, dùng điện thoại của một fan để selife, khiến toàn bộ khu vực nhạc hội bùng nổ.

Adam Levine thay mặt nhóm hứa quay lại Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

She Will Be Loved cũng là phần được fan hưởng ứng nhất, với màn acoustic đặc trưng của Adam Levine và tay guitar James Valentine. Rời xa những âm thanh điện tử, giọng hát ngọt ngào của Adam Levine vẫn "đốn tim" nhiều fan nữ.

Trong 75 phút, Maroon 5 biểu diễn khoảng 15 ca khúc, chủ yếu theo phong cách sôi động, máu lửa. Ban nhạc đưa khán giả về ký ức âm nhạc thập niên 2000 qua các bản hit nổi tiếng trong album đầu tay - Songs Abou Jane như This Love, Harder To Breath, Sunday Morning. Loạt ca khúc lấy cảm hứng từ cuộc chia tay của Adam Levine với bạn gái thời ấy là Jane Herman, một biên tập viên, nhà thiết kế thời trang. Các bài hát của nhóm thời đó vì thế đều xoay quanh những mối quan hệ bế tắc. Đó là cũng giai đoạn ban nhạc chơi chất funk rock, alternative, được giới phê bình đánh giá "mạnh mẽ và quyến rũ".

Ở tuổi 44, Adam Levine giữ chất giọng, thể lực tốt khi hát, chơi nhạc cụ, biểu diễn hơn một tiếng. Trong hầu hết ca khúc, anh khoe chất giọng tenor cao ngất ngưởng. Có thể nói, âm "mái" đặc trưng của Adam Levine góp phần đưa Maroon 5 trở thành nhóm nhạc biểu tượng, khó lẫn với ai. Một số khoảnh khắc, anh hụt hơi nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Khi hát Memories, anh không hài lòng, xin khán giả hát lại.

Các thành viên phô diễn tài nghệ âm nhạc trên sân khấu đêm nhạc. Ảnh: Giang Huy

Với các bản pop rock trong các album sau này như Payphone, Maps, Animas, nhóm khiến người xem đứng ngồi không yên, liên tục hò hét, hát theo.

So với các bản ghi âm, phần trình diễn live của Maroon 5 "cháy", kịch tính hơn, nhờ các bản phối mới, sự kết hợp giữa live band và âm thanh điện tử. Nhóm đan xen một số ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn nhưSunday Morning, Memories, giúp khán giả cân bằng cảm xúc.

Maroon 5 để nhiều khoảng trống để mỗi thành viên phô diễn tài năng với các nhạc cụ, chiều lòng các fan nhạc rock, đồng thời khuấy động không khí.

Nhiều fan đánh giá phần trình diễn của Maroon 5 "đã mắt, đã tai", đánh thức hoài niệm thanh xuân của nhiều khán giả.

Nhóm thu hút khoảng hơn 12.000 khán giả, trong đó có khoảng 1.000 fan quốc tế, đến từ nhiều nước như Mỹ, Anh, Đan Mạch, Đức, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á... đến Việt Nam vì muốn xem trực tiếp Maroon 5 biểu diễn.

Nhóm fan nước ngoài giơ cao lighstick (que phát sáng), vừa nhún nhảy, vừa hát theo Adam Levine. Họ hòa vào "biển người" hô vang tên "Adam, we love you" (Adam, chúng tôi yêu bạn). Một số hét lên "Unbelievable, a dream come true" (không thể tin được, giấc mơ thành sự thật). Bà Ella (60 tuổi) và bạn thân từ Anh đến Phú Quốc 12h ngày 16/12. Họ tưởng không kịp xem đêm diễn của nhóm nhạc Mỹ nhưng may mắn tìm được chuyến bay phù hợp lịch trình.Suốt buổi, cả hai liên tục quay lại phần biểu diễn của thần tượng bằng điện thoại.

"Tôi muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của Maroon 5. Dù năm tháng trôi qua, họ vẫn không giảm phong độ, 'đốt cháy' mọi khán phòng ở mỗi nơi họ tới. Âm nhạc của Maroon 5 mãi sống trong tim tôi. Thật đã tai".

Khi nhóm hát Sugar để kết show, nhiều người xem liên tục hô to "Maroon 5", "One More Night" (tên ca khúc của nhóm, đồng thời thể hiện mong muốn ban nhạc biểu diễn thêm).