Maroon 5 đến Việt Nam

Kiên GiangSáu thành viên nhóm Maroon 5 đáp sân bay quốc tế Phú Quốc tối 14/12, chuẩn bị cho nhạc hội "8Wonder Winter Festival" hai ngày sau đó.

Chuyên cơ riêng của nhóm pop rock nổi tiếng bay từ Mỹ đến Phú Quốc, hạ cánh khoảng 23h. Nhóm không xuất hiện công khai mà nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Adam Levine - thủ lĩnh Maroon 5 - dùng điện thoại ghi lại khung cảnh bên ngoài và êkíp chào đón anh.

Từ trong xe hơi, trưởng nhóm Adam Levine ghi lại khung cảnh bên ngoài. Ảnh: Giang Huy

Từ 20h, dàn vệ sĩ cùng đoàn xe đón sáu thành viên đã chờ sẵn ở cổng khu VIP. Trước đó, nhóm yêu cầu bảo mật thông tin, liên tục thay đổi lịch trình di chuyển lẫn cửa ra để đảm bảo sự riêng tư.

Maroon 5 có hai ngày nghỉ ngơi, tập dượt trước đêm diễn 16/12. Ban tổ chức cũng không tiết lộ lịch trình nhóm những ngày sau đó.

Các thành viên bước xuống từ chuyên cơ riêng. Từ trái qua: James Valentine, Jesse Carmichael - tay guitar kỳ cựu và PJ Morton - keyboard kiêm hát đệm. Ảnh: Giang Huy

8Wonder Winter Festival diễn ra tại Quảng trường biển, thuộc tổ hợp Grand World, Bãi Dài - nằm trong top bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới. Chương trình xoay quanh chủ đề "Twilight till first light" (Chạng vạng cho đến tia sáng đầu tiên), dự kiến đón 12.000 khán giả.

Chiều 14/12, đại diện hai đơn vị đồng tổ chức VinWonders và VinFast cho biết Maroon 5 yêu cầu ban tổ chức phải đảm bảo khâu thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu lên ý tưởng dàn dựng chương trình. Sân khấu chính mô phỏng chiếc đồng hồ cổ Armillary sphere (Hỗn thiên cầu), đường kính lên tới 32 m. Điểm nhấn là những đường cong lớn đan xen bằng kim loại, số La Mã tượng trưng cho từng múi giờ, hành tinh khổng lồ...

Dựa trên đề xuất của Maroon 5, êkíp đã trang bị hai hệ thống điều khiển (console) ánh sáng MA3 - chỉ có ba bộ trên cả nước. Kèm theo đó là 1.200 bộ đèn chuyên dụng cho sân khấu lớn; bốn Led "khủng", mỗi màn hình 84 m2. Nhóm cũng yêu cầu dàn loa FOH D&B J series và V series - hệ thống âm thanh mới, 72 loa outfill và loa sub - gấp rưỡi hệ thống hạ tầng 8Wonder Nha Trang hồi tháng 7.

Trong 75 phút độc diễn, sáu thành viên Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, PJ Morton, Sam Farrar lần lượt thể hiện This love, She will be loved, Moves like jagger, One more night, Don't wanna know, Sunday morning, Girls like you, Memories, animals, Maps hay Sugar - nhạc phẩm đạt gần bốn tỷ lượt xem trên YouTube.

Bên cạnh nhóm nhạc Mỹ, show còn có sự góp mặt của sáu ca sĩ Việt - đại diện cho những cá tính âm nhạc khác nhau gồm Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz. Toàn bộ set diễn được phối mới, đa sắc màu, từ Rap, R&B, Pop, Rock đến Soul...

Cụ thể, Grey D mở màn khoảnh khắc đón hoàng hôn, vừa tự đệm piano, vừa hát Đưa em về nhà, Badadu, Vài câu nói có khiến người thay đổi, Có hẹn với thanh xuân. Phương Ly tiếp nối chương trình với nhạc phẩm Little Love But No Limit, Anh là ngoại lệ của em, Mặt trời của em. Cô và JustaTee sẽ song ca hit Thằng điên.

JustaTee đơn ca 2AM, Thời gian sẽ trả lời, Bâng khuâng, Đã lỡ yêu em nhiều và kết hợp Double2T trong bản Tay-Lai Pro. Tiếp đó, Double2T - quán quân Rap Việt mùa 3 - khuấy động sân khấu với À Lôi, Theo anh về bản hay Bad girl.

Tóc Tiên trình diễn liên khúc Một cọng tóc mai - Big girls don't cry - Ngày mai, Có ai thương em như anh, 90-60-90. Ca sĩ và đàn em GreyD lần đầu song ca nhạc phẩm chưa tiết lộ tên.

Sân khấu trang bị hai hệ thống điều khiển (console) ánh sáng MA3.

"8Wonder Winter Festival" nằm trong chuỗi sự kiện du lịch, giải trí quy mô Wake Up Festival 2023, khởi động ngày 30/10, sau đó bùng nổ xuyên suốt 30 ngày đêm - từ 9/12 đến 7/1/2024. Ngoài các sự kiện âm nhạc quy tụ dàn sao Vpop, khán giả có thể hòa mình vào nhiều hoạt động như: Đua thuyền quý tộc Gondola, lễ hội ẩm thực, hội chợ Copenhagen, dạ tiệc Giáng sinh, năm mới hay diễu hành Wake up Santa.

Maroon 5 hiện có sáu thành viên gồm Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, PJ Morton và Sam Farrar. Ra mắt từ năm 2002, nhóm gặt hái nhiều thành công về thương mại nhờ loạt hit như Animals, This love, Payphone, Move like jagger. Năm 2018, Girls like you (hát cùng Cardi B) lập kỷ lục khi trụ 33 tuần ở top 10 bảng xếp hạng Billboard, là một trong những ca khúc bán chạy nhất năm.

Nhóm từng thắng ba giải Grammy, trong đó có Nghệ sĩ mới xuất sắc. Tháng 1/2020, tạp chí Billboard xếp Maroon 5 thứ chín trong danh sách Nghệ sĩ xuất sắc thập niên 2010.

Sugar - Maroon 5 "Sugar" - ca khúc được nhiều fan Maroon 5 yêu thích. Video: YouTube Maroon 5

Thi Quân