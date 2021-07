Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook với giá 1 tỷ USD

Khi Yahoo đề nghị trả 1 tỷ USD để mua Facebook, Zuckerberg nói ông không biết làm gì với số tiền đó và có thể xây dựng một Facebook khác.

Nhà báo Sheera Frenkel và Cecilia Kang của New York Times viết trong cuốn sách mới An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination (Sự thật xấu xí: Bên trong cuộc chiến giành quyền thống trị của Facebook) rằng, các thành viên hội đồng quản trị và cố vấn của Facebook lúc đó nói Zuckerberg có thể rời đi với nửa tỷ USD và làm bất cứ điều gì ông muốn,

Nhưng một tháng sau lời đề nghị của Yahoo, nhà đồng sáng lập Facebook thông báo với thành viên hội đồng quản trị là Peter Thiel và nhà đầu tư mạo hiểm Jim Breyer rằng ông thực sự không biết sẽ làm gì với số tiền đó. Và nếu chấp nhận, ông có thể vẫn tạo ra một nền tảng mạng xã hội khác tương tự Facebook.

CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: AP.

Trên hết, Zuckerberg tin tưởng Facebook có thể lớn mạnh hơn nhiều. Theo CNN, tác giả Frenkel và Kang đã thực hiện hơn 1.000 giờ phỏng vấn với các giám đốc điều hành Facebook, nhân viên hiện tại và cũ, cố vấn và nhiều người khác để hoàn thành cuốn sách.

Từ năm 2004 đến 2007, nhiều công ty như Friendster, Google, Viacom, Myspace và News Corp đã công khai kế hoạch thâu tóm Facebook, nhưng lời đề nghị từ Yahoo vào tháng 6/2006 là lớn nhất.

Theo cuốn sách, các nhân viên Facebook khi đó nói với Zuckerberg rằng ông nên đồng ý với thỏa thuận của Yahoo. Sau khi Zuckerberg không chấp nhận lời đề nghị, toàn bộ đội ngũ quản lý của ông đã rời đi để phản đối.

"Phần đau đớn nhất không phải việc từ chối lời đề nghị. Thực tế là sau đó, một lượng lớn nhân viên công ty nghỉ việc vì họ không tin vào những gì chúng tôi đang làm", Zuckerberg nói sau khi từ chối thỏa thuận của Yahoo.

An Ugly Truth cũng mô tả Zuckerberg đã sốc khi biết Nga can thiệp thành công vào Facebook trong cuộc bầu cử năm 2016. "Ôi không, làm sao chúng ta lại bỏ lỡ điều này?" ông nói trong một cuộc họp giao ban an ninh khi đó.

Đăng Thiên (theo Business Insider)