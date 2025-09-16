Marina Bayfront District - Tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí mới tại Hạ Long

Quảng NinhMarina Bayfront District do BIM Land làm chủ đầu tư, nằm tại trung tâm bán đảo 3, khu đô thị Halong Marina, hướng đến không gian nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, được BIM Land phát triển theo mô hình đô thị biển hiện đại trên quỹ đất khoảng 248 ha, với 3,8 km đường bờ biển nằm giữa thành phố. Trong hệ sinh thái này, bán đảo 3 được quy hoạch là trung tâm nghỉ dưỡng, nơi Marina Bayfront District giữ vai trò tâm điểm.

Chủ đầu tư cho biết tổ hợp hướng đến trải nghiệm "hàng ghế đầu" bên vịnh nhờ vị trí sát biển, tầm nhìn rộng mở, tiện ích đa dạng và khả năng khai thác thương mại tốt, tương tự các dải ven biển nổi tiếng như South Beach (Miami), Jumeirah (Dubai) hay Seminyak (Bali).

Phối cảnh tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí Marina Bayfront District. Ảnh: BIM Land

Trên diện tích hơn 10,42 ha, Marina Bayfront District được thiết kế như một tổ hợp sống - nghỉ dưỡng - giải trí theo phong cách quốc tế, vận hành cả ngày lẫn đêm. Nhịp sống bắt đầu từ Sailing Beach Club đặt ngay bờ biển, tiếp nối ở khách sạn Soul Boutique theo phong cách nhiệt đới đương đại, cho tới những không gian sống - nghỉ dưỡng giao hòa tại phân khu Marina Terrace và tòa tháp biểu tượng Aria Bay.

Các dãy nhà phố thương mại, phố đi bộ với điểm nhấn là cầu cảnh quan tích hợp sân khấu nhạc nước, cùng chuỗi nhà hàng, quán cà phê cao cấp và các không gian sự kiện ngoài trời, dự kiến tạo ra dòng chảy hoạt động liên tục, phục vụ cư dân và du khách.

Dự án sở hữu tầm nhìn khoáng đạt bên vịnh di sản Hạ Long. Ảnh: BIM Land

Tòa tháp Aria Bay là mảnh ghép nổi bật của tổ hợp. Công trình được thiết kế theo cảm hứng hình ảnh phím đàn piano vươn ra biển. Aria Bay có 2.314 căn, gồm studio, căn 2-3 phòng ngủ và các căn shop khối đế, kèm bộ sưu tập giới hạn 8 căn Sky Villa. Hệ tiện ích dự kiến gồm hồ bơi vô cực và bốn mùa, khu thể thao Elite Fitness, không gian xông hơi kiểu Hàn Quốc (jjimjilbang), rooftop bar, nhà hàng và các khu thương mại.

BIM Land cho biết dự án có sự tham gia tư vấn thiết kế của các đơn vị quốc tế như Aedas (Singapore), HBA (Mỹ), Coopers Hill (Anh) và Kume Design Asia (Nhật Bản).

Marina Bayfront District hướng đến phong cách sống tiêu chuẩn quốc tế kết hợp tiềm năng đầu tư. Ảnh: BIM Land

Marina Bayfront District được chủ đầu tư định hướng là điểm đến thời thượng mới của Hạ Long. Việc giới thiệu tổ hợp này cũng nối tiếp đà tiêu thụ của sản phẩm SkyM do BIM Land phát triển trước đó tại Halong Marina, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới của mô hình sản phẩm nghỉ dưỡng ven biển ở miền Bắc.

Tòa tháp Aria Bay là điểm nhấn của Marina Bayfront District. Ảnh: BIM Land

"Marina Bayfront District sẽ mở rộng thêm lựa chọn lưu trú - giải trí cho khách du lịch cũng như cơ hội đầu tư bền vững tại khu vực trung tâm vịnh di sản", đại diện BIM Land kỳ vọng.

Song Anh