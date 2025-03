Mariah Carey thắng vụ kiện bản quyền 'All I Want for Christmas Is You'

MỹMariah Carey giành chiến thắng trong vụ kiện bản quyền khi một nhạc sĩ cáo buộc cô lấy cắp một số ca từ cho bản hit kinh điển "All I Want for Christmas Is You".