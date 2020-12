Mariah Carey phát hành phim ca nhạc Giáng sinh

Ca sĩ Mariah Carey sản xuất phim âm nhạc cùng Ariana Grande, Jennifer Hudson, rapper Snoop Dogg dịp Giáng sinh.

Ngày 4/12, cô phát hành Mariah Carey's Magical Christmas Special trên hệ thống chiếu phim trực tuyến của Apple. Dự do Hamish Hamilton và Roman Coppola đạo diễn, Carey sản xuất và đóng chính.

Trailer Mariah Carey's Magical Christmas Special Trailer "Mariah Carey's Magical Christmas Special". Video: ET Canada.

Theo CNN, tác phẩm mở đầu với cảnh căn hộ của Carey ở New York, Mỹ. Ca sĩ xuất hiện trong bộ đồ ngủ màu đỏ, cùng con gái trang trí lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, con gái cô quá buồn vì những biến động trong năm. Để khiến con vui, Carey bắt đầu hát bài Sleigh Ride.

Khi ca khúc đầu tiên kết thúc, danh hài Billy Eichner vào vai một yêu tinh làm việc cho ông già Noel, gọi điện cho nữ ca sĩ và nói cô cần đến Bắc Cực biểu diễn để giúp thế giới vượt qua nỗi buồn vì Covid-19. Carey lập tức nhảy lên ôtô được hóa trang giống xe tuần lộc để thực hiện nhiệm vụ "cứu lễ Giáng sinh".

Mariah Carey hát cùng các con trên phim. Ảnh: Mariah Carey Twitter.

Ở Bắc Cực, Mariah Carey khuấy động bầu không khí buồn tẻ tại chỗ ở của ông già Noel với các ca khúc và vũ đạo sôi động. Cây viết Marianne Garvey của CNN nhận xét: "Tôi chắc chắn các bạn chưa từng được thưởng thức bản hit Jingle Bells một cách tuyệt vời như vậy".

Hồi tiếp theo, Carey trốn khỏi phòng khách sạn tới một nhà máy đồ chơi để cổ vũ tinh thần cho các công nhân nơi đây. Lúc này, hai ca sĩ khách mời Ariana Grande, Jennifer Hudson xuất hiện và hát bè cho cô trong bản hit Oh Santa!. Rapper Snoop Dogg hóa trang ông già tuyết và biểu diễn cùng Carey ca khúc Here Comes Santa Claus. Ca sĩ tuyên bố giữa show nhạc: "Không ai có thể phá hoại Giáng sinh khi Mariah Carey còn ở đây".

Mariah Carey - Oh Santa Bản hit "Oh Santa!" trong phim đạt 6,5 triệu lượt xem trên Youtube sau một ngày đăng tải. Video: Apple+.

Phần cuối, Mariah Carey thức giấc cạnh nhiều em bé. Cô nói mới mơ một giấc kỳ lạ và kể lại với chúng hành trình của mình: "Cô biết các cháu không nghĩ Giáng sinh năm nay hoàn hảo. Ai cũng biết vậy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn may mắn khi được ở bên những người yêu thương nhất". Sau đó, nữ ca sĩ kết thúc phim với All I Want for Christmas Is You, bản hit nổi tiếng của cô.

Phim nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Tờ CNN nhận xét: "Bất chấp đại dịch và một năm khủng khiếp, Carey thực hiện một phim đặc biệt, chứa đầy yêu tinh, đồ trang sức lấp lánh, ánh sáng tuyệt vời và những đứa trẻ ngọt ngào".

Phương Mai (theo CNN, USA Today)