Mariah Carey làm mẫu nội y cho Victoria's Secret

Mariah Carey được tôn sắc vóc tuổi 54 với những bộ nội y mới của Victoria's Secret.

Giọng ca Without you được hãng nội y Mỹ chọn làm gương mặt của chiến dịch mùa lễ hội cuối năm. Cô nói với Vogue: "Thật vui khi ngắm nhìn bộ sưu tập mới và tầm nhìn sáng tạo sống động của họ. Từ những màu sắc theo mùa cho đến vẻ quyến rũ, rực rỡ, tôi chắc chắn mọi người cảm nhận được tinh thần ngày Giáng sinh xung quanh mình".

Mariah Carey làm mẫu trong chiến dịch mùa lễ hội của Victoria's Secret. Ảnh: Victoria's Secret

Bộ ảnh quảng bá lấy chủ đề ông già Noel với gam màu đỏ chủ đạo. Trong một tấm hình, Carey diện đồ lót ren cùng áo choàng lụa, tạo dáng với hai chú chó. Ở một cảnh khác, cô diện trang phục màu nâu ánh hồng, kết hợp áo choàng lông trắng và giày ánh kim.

Ca sĩ nói với Vogue: "Những món đồ khác nhau sẽ mang lại cảm giác khác nhau, có bộ mặc vào thấy ấm cúng và đậm chất lễ hội, bộ khác lại gợi cảm và vui tươi. Tôi thích điều này". Mariah Carey cho biết cô thích nội y màu vàng đính những chi tiết trang trí đẹp mắt và cầu kỳ, bởi nó giúp cô toát lên vẻ quyến rũ. Khi ở nhà, cô chọn bộ đồ bằng satin vì chúng tạo cảm giác dễ chịu cho làn da.

Carey diện mẫu áo ngực ren. Ảnh: Victoria's Secret

Mariah đang tích cực tập luyện, ăn uống lành mạnh để giữ dáng. Hồi tháng 4, cô khoe giảm gần 23 kg, được nhiều khán giả khen trẻ hơn.

Hôm 1/11, người đẹp thông báo về kỳ nghỉ lễ bằng một đoạn video, trong đó có bài hát nổi tiếng All I Want for Christmas Is You - một trong những ca khúc Giáng sinh bán chạy mọi thời. Tác phẩm thường xuyên được bật trong mùa lễ ở những chương trình hòa nhạc, cửa hàng hay trung tâm thương mại, đạt vị trí số 1 trong danh sách Billboard 100 bài hát của kỳ nghỉ lễ hay nhất mọi thời.

Dịp Giáng sinh, Carey cùng gia đình thường cùng nhau thực hiện các hoạt động truyền thống như lăn trên tuyết, nhảy vào bồn nước nóng. "Chúng tôi dành thời gian bên nhau, đó như một món quà Giáng sinh dành cho tôi. Điều tôi muốn là các con được tận hưởng, hạnh phúc ở bên gia đình và cảm thấy được yêu thương", cô nói.

MV "All I want for Christmas is you" - Mariah Carey MV" All I Want for Christmas Is You" của Mariah Carey. Video: Youtube Mariah Carey

Mariah Carey sinh năm 1970, giành năm giải Grammy và bán hơn 200 triệu bản thu. Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang sexy. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme", dành cho những người có giọng cao nhất thế giới.

Họa Mi (theo People)