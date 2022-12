Mariah Carey kiếm triệu USD mỗi năm nhờ hit Giáng Sinh

Khác với Last Christmas - gửi gắm câu chuyện buồn về một tình yêu tan vỡ, All I Want for Christmas is You tràn đầy hứng khởi, nói về mơ ước được ở cùng người mình yêu trong đêm Giáng sinh. Cô không cần quà hay ngắm tuyết, chỉ muốn có anh bên cạnh. Shona Craven của tạp chí The Herald (Scotland) nhận xét: "Bài hát nói về tình yêu nhưng cũng dành cho mọi người. Nó toát lên sự lạc quan, niềm vui - đó là ý nghĩa thực sự của Giáng sinh".

Từ nhỏ, Mariah Carey là một con chiên ngoan đạo, yêu thích các ca khúc về Noel. "Tôi đã hát những ca khúc Giáng sinh từ khi còn là một cô bé. Tôi cũng thường đi hát thánh ca", Mariah Carey nói trong một bài phỏng vấn. Nhiều năm qua, hàng nghìn bản cover All I Want for Christmas is You ra đời, bao gồm phiên bản của các ca sĩ nổi tiếng như Michael Buble, Ariana Grande, nhóm Fifth Harmony... Tuy nhiên, chỉ có giọng hát của Mariah Carey mới mang lại cho người nghe cảm giác ấm cúng trong mùa lễ hội.

Mariah Carey sinh năm 1970, giành năm giải Grammy và bán hơn 200 triệu bản thu. Cô có nhiều bản hit kinh điển, như Without You, Hero, My All, Always Be My Baby, Vision of Love... Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang quyến rũ. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme", dành cho những người có giọng cao nhất thế giới.