Mariah Carey đau đớn khi mẹ và chị qua đời trong một ngày

Ca sĩ Mỹ Mariah Carey thông báo mẹ và chị gái qua đời, trân trọng tuần cuối cùng được bên mẹ.

Trong cuộc phỏng vấn với People ngày 26/8, "nữ hoàng nhạc Giáng sinh" Mariah Carey cho biết hai người thân qua đời cuối tuần trước. "Trái tim tôi vỡ tan khi biết mẹ đã mất. Thật đáng buồn khi bi kịch kế tiếp diễn ra, chị gái tôi ra đi mãi mãi vào cùng một ngày. Tôi trân trọng tình yêu thương, sự ủng hộ và lòng tôn trọng của mọi người đến cuộc sống riêng tư của tôi trong thời điểm đau buồn này", ca sĩ nói.

Mariah Carey chụp hình cùng mẹ (trái). Bên phải là cô và chị gái Alison trong đám cưới của ca sĩ với doanh nhân Tommy Mottola năm 1993. Ảnh: Instagram Mariah Carey/ Facebook

Hiện nghệ sĩ không cho biết thêm thông tin khác, bao gồm nguyên nhân cái chết của mẹ - bà Patricia, 87 tuổi - và chị gái Alison Carey, 63 tuổi.

Sau khi People đưa tin, nhiều người hâm mộ gửi lời chia buồn đến ca sĩ khắp các nền tảng. Một tài khoản X viết: "Tôi không thể tưởng tượng nỗi đau cô ấy phải gánh chịu lúc này. Cầu mong Chúa xoa dịu trái tim và gia đình bạn. Chúng tôi luôn ở đây và sẽ không bao giờ rời xa Mariah".

Chân dung ca sĩ Mariah Carey. Ảnh: AP

Mariah Carey thừa hưởng tài năng thanh nhạc từ mẹ - ca sĩ opera được đào tạo tại trường âm nhạc ở New York. Bà từ bỏ sự nghiệp sau khi cưới bố của nghệ sĩ - kỹ sư Alfred Roy Carey. Hai người ly hôn khi Carey ba tuổi. Ngoài Alison, ca sĩ còn có một anh trai hơn chín tuổi.

Theo People, mối quan hệ của hai mẹ con phức tạp. Trong hồi ký The Meaning of Mariah Carey (2020), giọng ca All I Want For Christmas Is You tiết lộ mẹ và cô có nhiều mâu thuẫn, thường xuyên xung đột. Tuy nhiên, Carey cho rằng câu chuyện của họ không chỉ có những vấn đề trắng đen rạch ròi mà còn chứa nhiều cảm xúc.

"Mối quan hệ giữa tôi và mẹ như sợi dây nối kết những cảm xúc tự hào, đau đớn, xấu hổ, biết ơn, đố kỵ, ngưỡng mộ và thất vọng. Đó là một tình yêu phức tạp ràng buộc trái tim chúng tôi", cô viết thêm.

Dù tình cảm có nhiều thăng trầm, Carey vẫn giữ liên lạc với mẹ. Năm 2010, họ xuất hiện cùng nhau trong chương trình Mariah Carey: Merry Christmas to You của đài ABC, song ca bài O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus. Ca sĩ cũng dành một phần hồi ký để tri ân mẹ. Cô viết: "Gửi Pat, mẹ của con, con thật sự nghĩ mẹ đã làm tốt nhất mọi điều có thể. Con sẽ luôn yêu mẹ".

Mariah Carey và mẹ song ca Trích tiết mục song ca "O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus" của Mariah Carey và bà Patrica. Video: ABC

Ca sĩ và chị gái Alison cũng có mối quan hệ căng thẳng. Daily Mail cho biết Carey đã xa lánh chị gái trong 30 năm qua vì những mâu thuẫn không thể giảng hòa. Alison gần như là người vô gia cư trong suốt cuộc đời, vật lộn với chứng nghiện ngập, dương tính HIV.

Cũng trong hồi ký, Mariah Carey cho biết Alison thường đặt cô vào những tình huống nguy hiểm khi còn nhỏ. Ít nhất vào thời điểm viết sách, ca sĩ cảm thấy "an toàn về mặt cảm xúc và thể chất khi không liên hệ" với Alison. Năm 2021, Alison kiện em gái đã "bôi nhọ" mình trong tự truyện, lợi dụng sự nổi tiếng để "tấn công chị gái nghèo khó". Alison yêu cầu nghệ sĩ bồi thường 1,25 triệu USD. Các nguồn tin quốc tế cho biết đến hiện tại, sự việc vẫn không được giải quyết.

Mariah Carey sinh năm 1969, giành năm giải Grammy và bán hơn 200 triệu bản thu. Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang sexy. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme", dành cho những người có giọng cao nhất thế giới. Cô từng kết hôn hai lần với Nick Cannon và Tommy Mottola.

Phương Thảo (theo People, Daily Mail)