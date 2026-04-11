Mariah Carey bán nhà 27 triệu USD

Danh ca Mariah Carey bán penthouse ba tầng trị giá 27 triệu USD (khoảng 711 tỷ đồng) ở New York sau gần 30 năm sống tại đây.

Theo People ngày 10/4, Mariah Carey lần đầu rao bán căn hộ ở khu Tribeca, kể từ khi cô sở hữu nó năm 1999. Năm ấy, cô mua các tầng cao nhất của tòa chung cư 18 tầng này với giá chín triệu USD, sau đó hợp nhất chúng thành penthouse như hiện tại. Bất động sản có không gian sống và sân thượng lần lượt rộng khoảng 1.200 m2 và 102 m2, gồm tám phòng ngủ, tám phòng tắm, một phòng tập gym, một phòng tắm nắng, xông hơi và sảnh thang máy riêng.

Không gian bên trong căn penthouse của Mariah Carey. Ảnh: Evan Joseph Studios

Trang tin cho biết ngôi nhà từng xuất hiện trong một tập của chương trình tham quan nhà người nổi tiếng MTV Cribs năm 2002. Khi đó, Mariah Carey giới thiệu phòng thay đồ khổng lồ, nhà tắm và nhiều tiện nghi khác. Hồi tháng 11/2022, nghệ sĩ từng hợp tác một công ty đặt phòng, tổ chức chương trình đón hai người hâm mộ may mắn đến thăm nhà, chụp ảnh theo chủ đề Giáng sinh và uống cocktail với giá 20,19 USD.

Trước thông tin Mariah Carey bán nhà, trang Realtor cho biết danh ca có khả năng đang gặp khó khăn tài chính. Theo hồ sơ trang tin thu thập, những năm qua, ca sĩ có nhiều khoản vay thế chấp nhà dẫn đến số nợ 18,6 triệu USD. Hiện đại diện của nghệ sĩ và các nhà môi giới từ chối phản hồi vấn đề trên.

Penthouse ở New York của Mariah Carey Mariah Carey giới thiệu phòng tắm trong căn hộ ở New York. Video: MTV

Mariah Carey sinh năm 1969, là một trong những diva hàng đầu của làng nhạc thế giới. Gần 40 năm sự nghiệp, cô giành sáu giải Grammy và bán hơn 200 triệu bản thu. Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang quyến rũ, có nhiều bản hit kinh điển. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme" dành cho những người có chất giọng cao nhất thế giới.

Cô có hai con trai sinh đôi 15 tuổi với chồng thứ hai - rapper Nick Cannon. Cả hai kết hôn năm 2008, ly hôn sau tám năm bên nhau. Trước đó, cô có cuộc hôn nhân dài 5 năm với giám đốc hãng thu âm Columbia Records, Tommy Mottola từ năm 1993 đến 1998. Hồi tháng 9/2025, cô phát hành album mới Here for It All.

Nhan sắc của ca sĩ ở tuổi 57. Ảnh: Instagram Mariah Carey

Hiện không rõ nơi ở chính của Mariah Carey. Theo Elle Decor, ngoài căn penthouse ở New York, danh ca còn nhiều bất động sản tại Mỹ với các thương vụ buôn bán. Năm 1993, ca sĩ và chồng đầu tiên mua đất ở quận Westchester, New York, trị giá khoảng hai triệu USD, cho xây dựng biệt thự rộng khoảng 2.000 m2. Sau khi cặp sao ly thân năm 1997, họ bán nơi này với giá 20,5 triệu USD.

Năm 2007, ca sĩ chi khoảng năm triệu USD để mua một khu nhà ven biển ở Bahamas - nơi diễn ra đám cưới của cô và Nick Cannon. Năm 2009, cả hai mua một biệt thự ở Bel Air với 6,9 triệu USD. Sau khi họ chia tay năm 2014, hai bất động sản đều được bán. Tháng 5/2025, ca sĩ bán biệt thự chín phòng ngủ ở Atlanta với giá 4,3 triệu USD sau hai năm mua.

Ngoài nhà riêng, Mariah Carey liên tục thuê nhà với giá đắt đỏ nhiều năm qua. Khoảng cuối năm 2023, cô sống tại một dinh thự ở Connecticut với giá 75.000 USD mỗi tháng. Cô được cho chuyển đi vào đầu năm 2025. Giai đoạn Covid-19 năm 2020, cô rời căn penthouse ở Tribeca để chuyển đến biệt thự ở Bedford Corner có giá 125.000 USD/tháng. Năm 2016 khi nghệ sĩ hẹn hò tỷ phú Australia James Packer, cặp sao được cho trả 250.000 USD mỗi tháng cho một căn nhà theo kiểu Địa Trung Hải ở Calabasas.

Theo Harper's Bazaar, nhiều sao hạng A thường thuê nhà để phù hợp lịch trình di chuyển bận rộn. Trong một số trường hợp, vài người nổi tiếng tìm nơi ở tạm để tiện cho việc thu âm, gần phim trường hoặc sau khi chia tay, ly hôn. Một số nghệ sĩ từng có thói quen giống Mariah Carey là Justin Bieber, Tom Holland, vợ chồng Beyoncé.

