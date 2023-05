Margot Robbie: 'Gal Gadot đẹp một cách khó tin'

Margot Robbie - nhà sản xuất kiêm diễn viên "Barbie" - khen ngợi nhan sắc của Gal Gadot khi có ý định mời cô đóng vai chính.

Trong phỏng vấn với Vogue vào ngày 24/5, Robbie nói cô và đạo diễn Greta Gerwig thống nhất trong khâu casting khi chọn Gadot vào vai Barbie. Tuy vậy, theo Pagesix, do vướng lịch trình quay, trong đó có phim Snow White (ra mắt tháng 3/2024), Gadot từ chối.

Gadot nổi tiếng qua vai diễn trong loạt phim "Wonder Woman". Ảnh: AFP

Robbie nói về lý do chọn Miss Israel 2004: "Gadot đẹp một cách khó tin và mang trong người nguồn năng lượng của Barbie. Về tính cách, bạn cũng không thể ghét cô ấy bởi Gadot luôn tốt bụng và chân thành với mọi người". Trước đó vào năm 2016, hãng Sony thông báo vai Barbie sẽ được đảm nhận bởi diễn viên hài Amy Schumer. Tuy vậy, vào tháng 3/2017, Schumer rút khỏi dự án vì xung đột lịch trình.

Theo Hollywood Reporter, Robbie đồng ý nhận vai Barbie vào năm 2019. Dù đóng chính, diễn viên cho biết cô không thích chơi búp bê Barbie khi còn nhỏ. Cô nói: "Tôi không có hứng thú với búp bê. Tôi cũng chưa bao giờ muốn trở thành Barbie cho đến khi bắt đầu tham gia dự án".

Khi được Vogue đề cập đến vấn đề hình tượng búp bê Barbie bị tình dục hóa, Robbie cho biết: "Barbie là một món đồ chơi làm bằng nhựa và không có nội tạng. Nếu cơ thể không có nội tạng thì chắc chắn không có cơ quan sinh dục. Mọi người không thể đặt ham muốn tình dục lên một món đồ chơi như thế".

Tạo hình của Robbie trong "Barbie". Ảnh: Warner Bros. Pictures

Barbie dự kiến ra mắt vào ngày 21/7, quy tụ dàn sao như Ryan Gosling, Will Ferrell, Simu Liu, Emma Mackey, Issa Rae, Dua Lipa hay John Cena, bên cạnh Robbie.

Hai đoạn trailer do Warner Bros. đăng tải không tiết lộ nhiều nội dung của phim. Ở trailer đầu tiên, Barbie (Margot Robbie) xuất hiện trong hình tượng khổng lồ giữa sa mạc, mặc bộ áo tắm kẻ sọc giống với tạo hình búp bê đầu tiên của công ty sản xuất đồ chơi Mattel (Mỹ) vào năm 1959. Trailer thứ hai cho người xem cái nhìn chi tiết hơn về thế giới nơi Barbie cùng Ken (Ryan Gosling) sinh sống.

Trailer phim 'Barbie' Trailer phim "Barbie" (Robbie xuất hiện ở giây 13). Video: Warner Bros. Pictures

Margot Robbie sinh ngày 2/7/1990 tại thị trấn Dalby, Queensland (Australia) và bắt đầu được biết đến khi tham gia loạt phim truyền hình Neighbours. Năm 20 tuổi, cô đến Mỹ tìm kiếm cơ hội và được trao vai chính trong Pan Am (2011). Bước ngoặt đến với Robbie khi cô tham gia tác phẩm The Wolf of Wall Street (2013), trong đó có sự góp mặt của tài tử Leonardo DiCaprio và đạo diễn Martin Scorsese.

Sau thành công của phim, minh tinh được chú ý và tiếp tục góp mặt trong các dự án lớn như Suicide Squad (2016), Once Up a Time in Hollywood (2019) hay Babylon (2022). Tính đến hiện tại, Robbie từng ba lần được đề cử Quả Cầu Vàng và hai lần được đề cử giải Oscar.

Gal Gadot sinh ngày 30/4/1985 tại thành phố Rosh Ha'ayin của Israel, có cha là kỹ sư và mẹ là giáo viên. Tuy nhận được nhiều lời mời làm người mẫu, Gadot từ chối vì có ước mơ trở thành giáo viên dạy nhảy. Năm 18 tuổi, cô tham gia lực lượng phòng vệ Israel trong hai năm. Năm 2004, Gadot thử sức ở cuộc thi Miss Israel vì muốn có trải nghiệm thú vị. Sau cùng, minh tinh giành ngôi vị cao nhất.

Trong lúc tìm kiếm gương mặt phù hợp cho vai nữ quái Giselle trong loạt phim Fast & Furious, đạo diễn Justin xem qua hồ sơ của Gadot và ấn tượng bởi lý lịch quân đội. Fast & Furios 4 đánh dấu lần đầu tiên hoa hậu bước vào con đường diễn xuất. Năm 2017, minh tinh đóng chính trong Wonder Woman - vai diễn làm nên tên tuổi của cô tính đến hiện tại.

Gadot cưới doanh nhân Yaron Versano vào năm 2008 và có ba con. Năm 2022, cô được chuyên trang đánh giá sắc đẹp TC Candler xếp hạng 12 trong số 100 gương mặt nữ đẹp nhất thế giới.

Gal Gadot trên thảm đỏ Gadot trong buổi ra mắt phim "Batman V Superman: Dawn of Justice" tại London vào tháng 3/2016. Video: YouTube Splash News

