Maresca nhận thẻ đỏ sau màn ăn mừng như Mourinho

AnhHLV Enzo Maresca bị truất quyền chỉ đạo vì chạy dọc đường biên để ăn mừng bàn thắng phút bù giờ của Estevao, khi Chelsea hạ Liverpool 2-1 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Trận cầu tâm điểm tại Stamford Bridge ngày 4/10 diễn ra kịch tính. Chelsea mở tỷ số nhờ cú sút uy lực của Moises Caicedo, trước khi Liverpool gỡ hòa với pha dứt điểm cận thành của Cody Gakpo.

Cao trào được đẩy lên ở phút bù thứ 5, khi tài năng 18 tuổi Estevao đệm cận thành vào lưới trống ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

Khoảnh khắc ấy thổi bùng cảm xúc tại Stamford Bridge. Estevao trượt gối bên góc sân, các đồng đội ùa tới chia vui. HLV Enzo Maresca cũng ăn mừng cuồng nhiệt, chạy dọc sát mép cỏ, đấm tay vào không trung và hét lớn.

HLV Enzo Maresca chạy dọc đường biên...

... và ăn mừng cuồng nhiệt cùng các cầu thủ Chelsea trong trận thắng Liverpool 2-1 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 4/10/2025. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh này gợi nhớ đến màn ăn mừng kinh điển của Jose Mourinho ở Champions League mùa 2003-2004. Trận đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chạy dọc đường biên tại Old Trafford sau khi Porto gỡ hòa 1-1 ở phút 90 trước chủ nhà Man Utd, qua đó thắng chung cuộc 3-2 để vào tứ kết.

Nhưng, màn ăn mừng cuồng nhiệt hôm qua khiến Maresca trả giá đắt với thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Anthony Taylor và bị truất quyền chỉ đạo. Maresca là thành viên Chelsea thứ tư nhận thẻ đỏ trong năm trận gần nhất, sau Robert Sanchez, Trevoh Chalobah và Joao Pedro.

HLV Jose Mourinho ăn mừng trong trận Porto hòa Man Utd 1-1 trên sân Old Trafford ở Champions League mùa 2003-2004. Ảnh: Reuters

Do bị truất quyền, Maresca không tham dự họp báo sau trận. Trợ lý Willy Caballero làm thay nhiệm vụ, nhấn mạnh chiến thắng giúp Maresca củng cố niềm tin nơi người hâm mộ.

"Maresca có mối liên kết tốt với CĐV, nhưng bất kỳ chiến thắng nào ở những phút cuối, đặc biệt trước các đội lớn như Liverpool hay Arsenal, đều mang lại thêm nhiều giá trị", Caballero nói. "Trong 30 phút cuối, cả sân vận động đã thúc đẩy đội bóng, sống cùng trận đấu. Đó là bầu không khí chúng tôi muốn tạo ra, khiến đối thủ khó chịu và giúp cầu thủ có thêm năng lượng, chiến đấu đến giây cuối cùng. Hy vọng chúng tôi có thể duy trì điều đó ở nhiều trận hơn, và chúng tôi biết CĐV luôn ở bên".

Cựu tiền đạo Daniel Sturridge thì xem màn ăn mừng cuồng nhiệt của Maresca và các học trò cho thấy khát khao của Chelsea. "Maresca đã chịu nhiều hoài nghi sau khởi đầu không tốt", Sturridge - từng chơi cho Liverpool, Chelsea và Man City bình luận trên Sky Sports. "Đây là trận đấu cho thấy họ có thể chơi bùng nổ, nhưng điều quan trọng là duy trì điều đó tuần này qua tuần khác".

Hồng Duy (theo Daily Mail, ESPN)