Marc Marquez giành chiến thắng sau 582 ngày

Honda có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1996, là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và ôtô. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, hãng này đã chung tay cùng Chính phủ qua nhiều hoạt động đóng góp nhằm đẩy lùi dịch bệnh. Ngoài ra, hãng cam kết đảm bảo môi trường làm việc an toàn, giữ ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại "cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái".