Mao Trung Home kỷ niệm 35 năm thành lập

Mao Trung Home tổ chức sự kiện "Trio" kỷ niệm 35 năm thành lập, giới thiệu sáng kiến số hóa, trưng bày thương hiệu và công bố định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030.

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại TP HCM ngày 8/8, quy tụ hơn 1.200 khách mời là kiến trúc sư, nhà phát triển bất động sản, tổng thầu cùng đại diện các thương hiệu quốc tế. Đại diện doanh nghiệp cho biết, đây là dịp để các đơn vị trong chuỗi cung ứng xây dựng - thiết kế cùng gặp gỡ và thảo luận về tương lai ngành vật liệu tại Việt Nam.

Chủ đề "Trio" được lấy cảm hứng từ hình tượng tam giác, đại diện cho ba trụ cột: thương hiệu quốc tế, nhà phân phối và khách hàng chuyên nghiệp. Theo doanh nghiệp, đây không đơn thuần là mối quan hệ mua - bán, mà là cấu trúc hợp tác ba chiều linh hoạt, gắn kết trong toàn bộ vòng đời một công trình.

Ban lãnh đạo công ty tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mao Trung Home

Trong giai đoạn mới, Mao Trung Home đẩy mạnh tái cấu trúc tổ chức, triển khai hệ thống ERP - CRM, thành lập công ty thành viên và mở rộng vai trò từ nhà cung cấp sản phẩm sang nền tảng kết nối toàn ngành.

Không gian sự kiện được thiết kế như triển lãm thị giác "Rừng trúc thương hiệu", biểu trưng cho sự bền vững và thích nghi. Mỗi thân trúc vừa là ký ức, vừa đại diện cho thương hiệu đối tác đã đồng hành cùng công ty suốt 35 năm. Điểm nhấn là màn trình diễn nghệ thuật đương đại kết hợp âm nhạc dân gian, opera và beatbox trên sân khấu hình tam giác, tái hiện hình ảnh công trình hiện đại giữa ánh sáng, làn sương, tượng trưng cho tương lai ngành vật liệu khi đặt trong cấu trúc hợp tác bền vững.

Tại sự kiện, doanh nghiệp giới thiệu sáng kiến "Matone", mô hình showroom thu nhỏ tích hợp AI, kết hợp kệ trưng bày vật lý với màn hình LED, LCD thông minh, giúp người dùng tra cứu thư viện sản phẩm online, xem phối cảnh và thông số kỹ thuật. Giải pháp này rút ngắn tới 50% thời gian duyệt mẫu, hỗ trợ kiến trúc sư và nhà thầu mô phỏng thiết kế tại chỗ.

Đại diện Mao Trung Home cho biết, "Matone" sẽ được triển khai tại các showroom trọng điểm, đồng thời tích hợp với nền tảng online để đồng bộ trải nghiệm vật lý, kỹ thuật số. Song song đó, doanh nghiệp cũng đang phát triển website trải nghiệm vật liệu với các công cụ như kiến trúc sư ảo, mô phỏng phối cảnh bằng AI và công cụ tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh.

Không gian trưng bày của công ty tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mao Trung Home

Trong chiến lược phát triển đến 2030, Mao Trung Home đặt trọng tâm vào yếu tố con người. Học viện Mao Trung (Mao Trung Academy) được thành lập nhằm cung cấp các khóa học chuyên sâu cho sinh viên ngành kiến trúc - nội thất, cũng như workshop đào tạo thực chiến cho kiến trúc sư trẻ, kỹ sư công trường, nhân sự phòng mua bán...

Ngoài ra, học viện sẽ là nơi tổ chức các diễn đàn trao đổi chuyên môn, cập nhật xu hướng và kết nối cộng đồng thiết kế - xây dựng trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Mao Trung Home cho biết, công ty đầu tư song song giữa sản phẩm và đội ngũ nhân lực, để mỗi công trình không chỉ bền vững về vật liệu, mà còn bền vững về tri thức. Với định hướng trở thành "nền hạ tầng" cho ngành vật liệu hoàn thiện, công ty đặt mục tiêu đến năm 2030 kết nối hơn 10.000 kiến trúc sư và nhà thầu trên cả nước.

Trong đó, mạng lưới showroom - học viện - Matone sẽ là vùng lõi cho hệ sinh thái sáng tạo, nơi thương hiệu, chuyên gia và khách hàng cùng phát triển trên nền tảng chung.

Ông Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc công ty chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Mao Trung Home

Mao Trung Home được thành lập năm 1990 từ cửa hàng gạch men nhỏ tại TP HCM, công ty hiện là một trong những đơn vị phân phối vật liệu hoàn thiện hàng đầu thị trường phía Nam. Doanh nghiệp có hơn 5.000 mã sản phẩm, hai showroom hiện đại kết hợp online - offline và đội ngũ hơn 100 nhân sự chuyên môn.

Trong ba thập niên qua, công ty đồng hành hơn 1.000 công trình lớn nhỏ, từ nhà ở tư nhân, căn hộ cao cấp, resort nghỉ dưỡng đến các tổ hợp thương mại - văn phòng và công trình biểu tượng. Doanh nghiệp hiện là đối tác chiến lược, độc quyền của hơn 95% thương hiệu vật liệu đầu ngành như: tập đoàn Lixil (Grohe, Inax, American Standard), Vasta, Eurotile, APE Grupo (Tây Ban Nha), Unilin (Bỉ), Duravit, Kenzai (Thái Lan), Slabstone, Kova...

Theo ông Nguyễn Phương Nam, vật liệu không chỉ là sản phẩm, mà còn là trải nghiệm. "Đó là sự gắn kết giữa thương hiệu, kiến trúc sư và người sử dụng - tất cả được đặt trong một tầm nhìn tử tế", ông Nam nói.

(Nguồn: Mao Trung Home)