Mạo nhận thân quen lãnh đạo trung ương, lừa 5 tỷ đồng 'chạy' dự án

TP HCMTrần Thị Hội, 49 tuổi, nhận là "người nhà của lãnh đạo Chính phủ", có thể nhờ phê duyệt dự án điện gió, lừa lấy 5 tỷ đồng.

Ngày 15/10, Hội bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an TP HCM) bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Hội tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra cáo buộc, năm 2020, Hội cho ông Vũ biết mình là "người nhà của lãnh đạo Chính phủ", từng can thiệp, giúp nhiều trường hợp được phê duyệt các dự án; xử lý tranh chấp đất đai, thi công cầu đường, chuyển công tác... Năm 2021, ông Vũ nhờ Hội giúp "tác động" cho một số công ty được duyệt dự án công trình điện gió tại tỉnh Kon Tum. Bà này nhận lời, lấy 5 tỷ đồng "để xử lý" nhưng tiêu xài cá nhân.

Tương tự, Hội nhận của một nữ giám đốc công ty bất động sản tại tỉnh Bình Thuận 400 triệu đồng, hứa "tác động lãnh đạo" sớm duyệt hồ sơ, thủ tục đóng tiền đất, thực hiện dự án Khu dân cư tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Ngoài ra, Hội còn nhận 400 triệu đồng của một người khác để giúp xin việc.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình làm việc Hội luôn quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, Công an TP HCM đã điều tra tại nhiều cơ quan, nhiều địa phương và thu thập được các tài liệu, chứng cứ buộc tội bị can; đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân của Hội thì đến trình báo.

Quốc Thắng

* Tên nạn nhân được thay đổi.