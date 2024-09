Mạo danh thanh tra y tế lừa tiền 'lo lót' kiểm tra quán ăn, nhà hàng

Sở Y tế TP HCM cảnh báo nhiều kẻ xấu mạo danh thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm lừa chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chuyển tiền "lo lót".

Chiều 26/9, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết hai ngày qua công an thành phố ghi nhận một số kẻ lừa đảo sử dụng phương thức công nghệ cao gọi điện thoại cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đề nghị kết bạn qua mạng xã hội để thông báo có đoàn đến kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi được kết bạn, chúng gửi một số tài liệu mạo danh Sở Y tế về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Mẫu tài liệu được cắt ghép tương tự các văn bản của cơ quan nhà nước, song có nhiều lỗi chính tả và sai chức danh người ký ban hành.

Thức ăn tại nhà hàng ở TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Cơ quan công an khẳng định đây là thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội giả danh cơ quan chức năng nhằm gây tâm lý hoang mang, lo sợ để yêu cầu các chủ cơ sở chuyển tiền để "lo lót" với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sở Y tế khuyến cáo người dân cẩn trọng trước chiêu trò lừa đảo này, đồng thời đề nghị liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý nếu gặp tình trạng trên.

Sở An toàn Thực phẩm TP HCM được thành lập và hoạt động từ đầu năm 2024, có chức năng tham mưu, quản lý nhà nước, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Do đó, hiện Thanh tra Sở Y tế không còn chức năng thanh kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Lê Phương