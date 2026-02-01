Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, cưỡng bức thiếu nữ 16 tuổi

Hà TĩnhNguyễn Hữu Duẩn lập Facebook giả người nổi tiếng để làm quen với cô gái 16 tuổi, rủ đi chơi rồi xâm hại tình dục, ép không được tiết lộ.

Duẩn, 29 tuổi, bị khởi tố, tạm giam về tội Hiếp dâm. Các quyết định tố tụng do Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh phê chuẩn, công bố ngày 1/2.

Nghi can Duẩn (góc trái), nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Hùng Lê

Theo điều tra, đầu tháng 1, Duẩn lập tài khoản Facebook mạo danh một người nổi tiếng được giới trẻ yêu thích, sau đó tiếp cận, làm quen với em Thảo, 16 tuổi.

Sau vài ngày nhắn tin, tối 19/1, Duẩn rủ thiếu nữ đi chơi, đưa tới khu vực xa khu dân cư. Nhà chức trách cáo buộc Duẩn dùng vũ lực đe dọa, ép Thảo thực hiện hành vi giao cấu, đồng thời dùng điện thoại quay video.

Duẩn yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, nếu không sẽ đăng video lên mạng xã hội.

Cuối tháng 1, khi biết em Thảo tố giác hành vi của mình tới cảnh sát, Duẩn ra đầu thú.

Đức Hùng

* Tên nạn nhân đã thay đổi.