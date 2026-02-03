Mạo danh là sĩ quan an ninh điều tra

Hà NộiBùi Văn Tường dùng giấy chứng nhận, số hiệu, quần áo công an giả để mạo danh là phó phòng thuộc Cục An ninh điều tra.

Ngày 3/2, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, tạm giam Tường, 39 tuổi, lao động tự do, trú thành phố Hà Nội, để điều tra tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bùi Văn Tường lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Điều tra ban đầu xác định, Tường dùng giấy chứng nhận Công an nhân dân giả, khoe là Phó trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Tường còn sử dụng biển tên Bùi Văn Tường mang số hiệu Công an nhân dân 636-588 và Thẻ đảng viên số 19.080285. Nhằm tạo lòng tin và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, anh ta còn mặc quân phục, cấp hàm sĩ quan thiếu tá, trung tá.

Để phục vụ điều tra, nhà chức trách đề nghị mọi người biết thông tin vụ việc này và hành vi trái pháp luật của Tường hãy đến cơ quan công an để cung cấp.

Phạm Dự