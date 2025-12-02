Mạo danh chở hàng cứu trợ người miền Trung để vi phạm tải trọng

Đồng ThápCảnh sát phát hiện xe container chở gạo vượt tải trọng, dán băng rôn "hàng cứu trợ đồng bào miền Trung" nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Ngày 2/12, tài xế Phạm Ngọc Hậu, 44 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, lái xe container chở gạo trên quốc lộ 80, xã Phú Hựu, có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện xe đang chở hơn 72 tấn gạo - quá tải hơn 70%.

Xe mạo danh chở hàng cứu trợ bị CSGT xử phạt hành vi chở quá tải. Ảnh: Trọng Tín

Ngoài xử phạt lỗi chở quá tải, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhắc nhở tài xế việc giả danh chở hàng cứu trợ có thể bị cấu thành hành vi lợi dụng, gây ảnh hưởng an ninh trật tự.

Do tài xế vi phạm lần đầu, tổ công tác chỉ nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ băng rôn, ký cam kết không tái phạm.

Ngọc Tài - Trọng Tín