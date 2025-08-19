Manulife Việt Nam trả quyền lợi bảo hiểm gần 4.000 tỷ

Manulife Việt Nam báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm, 591 tỷ đồng, chi gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đơn vị duy trì đà tăng trưởng tích cực, ghi nhận những chỉ số kinh doanh khả quan nửa đầu năm nhờ chiến lược đầu tư hợp lý và nền tảng kinh doanh bền vững.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, tổng tài sản đạt gần 145.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp ghi nhận vốn điều lệ 22.220 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn.

Bên cạnh duy trì hiệu quả tài chính, Manulife cũng thể hiện vai trò đồng hành thiết thực cùng khách hàng trước các rủi ro của cuộc sống. Cụ thể, doanh nghiệp đã chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2025. Mới đây nhất, trong vụ tai nạn chìm tàu tại Hạ Long, hãng bảo hiểm đã nhanh chóng có quyết định chi trả hơn 9,2 tỷ đồng cho gia đình của 6 khách hàng không may mắn, góp phần đồng hành cùng các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trụ sở của đơn vị tại TP HCM. Ảnh: Anh Huy

Để nắm bắt các quy định mới theo yêu cầu của Nghị định 46 và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng về các sản phẩm bảo hiểm, Manulife giới thiệu "Bộ tứ giải pháp xanh". Bộ sản phẩm gồm: Xanh ước mơ - giải pháp tích lũy giáo dục, Xanh tương lai - giải pháp tài chính đa mục tiêu, Lá chắn xanh - bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng và Dự phòng xanh - bảo hiểm trợ cấp y tế.

Với thông điệp "Chọn xanh cho khỏe", các sản phẩm này là kết quả từ quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, chuyên sâu của công ty về các xu hướng liên quan đến tài chính, sức khỏe, y khoa... Mục tiêu của sản phẩm nhằm bổ sung những quyền lợi bảo vệ thiết thực cho khách hàng.

Bên cạnh tính linh hoạt cao và mức phí cạnh tranh, "Bộ tứ giải pháp Xanh" còn được thiết kế theo hướng minh bạch, dễ hiểu. Công ty cũng đơn giản hóa ngôn ngữ được sử dụng trong bộ hợp đồng bảo hiểm, gia tăng tính trực quan để khách hàng dễ dàng nắm bắt thông tin.

Theo đại diện doanh nghiệp, với cam kết không ngừng lắng nghe ý kiến khách hàng và hành động kịp thời, kể từ tháng 1, Manulife Việt Nam đã cho ra mắt hệ thống tiếp nhận phản hồi khách hàng M-PS. Hệ thống này cho phép đo lường mức độ hài lòng của khách hàng tại mỗi điểm chạm nhanh chóng và hiệu quả. Hãng bảo hiểm cũng cam kết liên lạc với những khách hàng có trải nghiệm chưa tốt trong vòng 48 giờ sau khi nhận được phản hồi để nỗ lực giải quyết các vấn đề vướng mắc.

Bộ tứ giải pháp xanh của Manulife Việt Nam. Ảnh: Hằng Hà

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu trò chuyện trực tuyến của khách hàng, tính năng trò chuyện "Manulife live chat" đã được tích hợp trên trang "Hợp đồng của tôi" và ứng dụng Manulife Vietnam. Việc tích hợp giúp khách hàng kết nối với nhân viên của công ty mọi lúc, mọi nơi để nhận được sự hỗ trợ tức thì.

Đồng thời, công ty tiếp tục cải thiện quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm bằng cách ứng dụng công nghệ tự động hóa để rút ngắn thời gian xử lý. Đơn vị ra mắt cổng bổ sung chứng từ trực tuyến, giúp khách hàng gửi hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện, an toàn.

Lãnh đạo đơn vị đánh giá, trong bối cảnh bảo hiểm ngày càng đóng vai trò thiết yếu về sức khỏe và tài chính cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Do đó, việc đầu tư vào đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, tận tâm và có kiến thức chuyên môn vững chắc, là điều kiện tiên quyết để xây dựng, củng cố lòng tin của khách hàng.

Nửa đầu năm nay, Manulife Việt Nam đã hợp tác với Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam cùng Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội. Việc hợp tác này nhằm triển khai chương trình đào tạo kiến thức thiết yếu về sức khỏe cộng đồng dành cho lực lượng tư vấn viên.

Chương trình tập trung cung cấp kiến thức về bệnh lý truyền nhiễm và bệnh không lây phổ biến như tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, ung thư - những nguyên nhân dẫn đến phần lớn các yêu cầu chi trả bảo hiểm hiện nay. Ngoài lý thuyết, tư vấn viên còn được hướng dẫn cách đọc hiểu kết quả xét nghiệm, tư vấn các vấn đề sức khỏe liên quan đến quyền lợi bảo hiểm, từ đó ứng dụng vào thực tế tư vấn.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, chương trình là bước đi chiến lược nhằm hướng đến phát triển đội ngũ tư vấn viên "thế hệ mới" chuyên nghiệp, am hiểu cơ bản về tài chính lẫn sức khỏe cộng đồng. Trong tương lai, các tư vấn viên sẽ đáp ứng nhu cầu gia tăng về sống khỏe, đảm bảo khách hàng tìm được giải pháp bảo vệ tối ưu nhất.

Doanh nghiệp thực hiện nhiều chương trình đào tạo nội bộ. Ảnh: Anh Huy

Bên cạnh phát triển nguồn nhân lực công ty cũng mở rộng hiện diện thông qua việc đã khai trương văn phòng cao cấp MClass Saigon ngay trung tâm tài chính quận 1, TP HCM và đưa vào vận hành văn phòng đại lý MAC đầu tiên tại Hưng Yên. Việc mở rộng hỗ trợ hoạt động của tư vấn viên tại các khu vực, giúp dịch vụ bảo hiểm chuyên nghiệp tiếp cận gần hơn với người dân địa phương.

Với nền tảng tài chính và chiến lược tập trung vào trải nghiệm khách hàng, Manulife Việt Nam đặt mục tiêu ra những đổi mới trong thị trường bảo hiểm. Kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay cũng thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong xây dựng dịch vụ bảo hiểm minh bạch, chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Hoàng Đan