Manulife trao 1.000 suất khám bệnh miễn phí tại Thanh Hóa

Hoạt động thuộc sự kiện "Sống khỏe mỗi ngày 2025", do Manulife cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam triển khai cuối tháng 11, nâng cao nhận thức về sức khỏe hệ tiêu hóa cho người dân.

Tại Trung tâm Hội nghị Hạc Thành, đông đảo người dân Thanh Hóa đã đến khám bệnh từ sáng sớm. Nhóm tham gia đa dạng, phần lớn là công nhân, nhân viên văn phòng trong độ tuổi 25-45, ngoài ra còn có người lớn tuổi, cựu chiến binh...

Người dân được thực hiện nhiều hạng mục khám như khám nội tổng quát, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, axit uric, siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi, đo mật độ xương, khám tai mũi họng... Chương trình cũng triển khai tầm soát vi khuẩn HP, tác nhân phổ biến gây bệnh dạ dày. Với những trường hợp có dấu hiệu bất thường, bác sĩ sẽ chỉ định khám sàng lọc ung thư đường tiêu hóa.

Nhiều người dân xếp hàng chờ được khám bệnh. Ảnh: Hiền Hiếu

Điểm mới của năm nay là việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, sử dụng dữ liệu bộ câu hỏi và kết quả xét nghiệm nhanh để đánh giá nguy cơ bệnh không lây nhiễm, nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Sau khi khám, người dân được tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn xây dựng lối sống lành mạnh và phát thuốc theo đơn.

Đại diện địa phương, bà Lê Thị Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết chương trình tạo cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe chất lượng, đặc biệt là nhóm lao động phổ thông và công nhân thường hiếm khi khám định kỳ. Chương trình năm nay tiếp tục giúp người dân, đặc biệt là người trẻ nhận thức rõ hơn về các bệnh lý liên quan đến hệ tiêu hóa, những bệnh đang ngày càng phổ biến và cần được quan tâm đúng mức.

Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại sự kiện. Ảnh: Hiền Hiếu

Ghi nhận tại sự kiện cho thấy nhiều người trẻ có dấu hiệu mắc bệnh tiêu hóa, trong đó phổ biến là nhiễm vi khuẩn HP, viêm dạ dày, trào ngược và rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ CKI. Đào Thị Hương (Bệnh viện 71 Trung ương), cho biết nhiều trường hợp đến khám lần đầu nhưng phát hiện tình trạng nhiễm HP. Phần lớn không nhận biết về nguy cơ lây nhiễm qua thói quen ăn uống hằng ngày.

Theo bác sĩ, nhiều trường hợp người dân dưới 40 tuổi được chỉ định tầm soát sâu hơn vì có nguy cơ tiến triển thành bệnh lý nặng. Nhịp sống bận rộn, thói quen bỏ bữa sáng, ăn thức ăn chế biến sẵn, thức khuya và làm việc theo ca là những yếu tố khiến hệ tiêu hóa của người trẻ phải chịu áp lực lớn hơn.

Tại sự kiện, nhiều người dân nhận ra những triệu chứng nhẹ trước đây lại tiềm ẩn rủi ro sức khỏe. Bà Phan Thị Hạnh (42 tuổi, phường Sầm Sơn) được phát hiện nhiễm HP và được bác sĩ đề nghị nội soi để đánh giá nguy cơ viêm loét dạ dày. Bà cho biết trước đó chỉ nghĩ triệu chứng ợ hơi và đau dạ dày là do ăn uống thất thường. Bà Hạnh đánh giá chương trình giúp bản thân chú ý hơn đến việc tầm soát và theo dõi sức khỏe.

Còn theo Quang Hậu (25 tuổi, xã Hoằng Lộc), bạn trẻ hiện bị trào ngược dạ dày vì thói quen ăn uống thất thường. Qua chương trình, Hậu được các bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh, tư vấn cách ăn uống sinh hoạt để cải thiện hơn.

Nhiều bạn trẻ tham gia chương trình. Ảnh: Hiền Hiếu

Các bác sĩ nhận định, những dữ liệu ghi nhận trong ngày hội phần nào cho thấy bức tranh chung: người trẻ đang chịu nhiều ảnh hưởng từ lối sống công nghiệp, việc phát hiện sớm vẫn là cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ bệnh nặng.

Từ thực tế đó, sự kiện "Sống khỏe mỗi ngày 2025" là dịp để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương, cũng như nâng cao ý thức về việc chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe.

Thanh Hóa là điểm đến thứ hai trong chuỗi ngày hội "Sống khỏe mỗi ngày 2025", sau Hải Phòng và trước khi chương trình tiếp tục đến Hà Nội và TP HCM. Với định hướng đồng hành bền vững cùng cộng đồng, Manulife và Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam mong muốn mở rộng các mô hình khám sức khỏe miễn phí, ứng dụng công nghệ trong đánh giá sức khỏe và hình thành nhận thức cũng như thói quen tầm soát sớm để có cuộc sống khỏe mạnh.

