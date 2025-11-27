Manulife tiếp tục chiến dịch nâng cao sức khỏe tiêu hóa cộng đồng

Chiến dịch "Chọn xanh cho khỏe" năm 2025 được Manulife Việt Nam triển khai với loạt hoạt động như tổ chức khám sức khỏe miễn phí, chương trình nâng cao nhận thức sức khỏe tiêu hóa.

Chuỗi chương trình được doanh nghiệp khởi động từ năm 2024 trong bối cảnh Việt Nam ghi nhận 16.835 ca ung thư đại trực tràng và 16.277 ca ung thư dạ dày, theo số liệu của Tổ chức Ung thư Thế giới (Globocan 2022). Đây là hai căn bệnh ung thư hệ tiêu hóa có số ca mắc cao hàng đầu tại Việt Nam. Trong đó, ung thư dạ dày đứng thứ ba về nguyên nhân tử vong do ung thư, theo thống kê của Globocan 2022.

Trước thực tế đó, từ năm 2024, Manulife đã khởi động hành trình nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe hệ tiêu hóa thông qua chiến dịch "Sống sạch - sành - xanh". Nối dài sáng kiến đó, năm 2025 đơn vị phát động chương trình "Chọn xanh cho khỏe", khuyến khích người dân, đặc biệt là nhóm người trẻ từ 25 đến 45 tuổi, duy trì lối sống lành mạnh và chủ động theo dõi sức khỏe định kỳ. Chương trình cũng góp phần phát huy vai trò và trách nhiệm xã hội của ngành y tế, các doanh nghiệp lẫn tổ chức xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Manulife Việt Nam khởi động chiến dịch "Chọn xanh cho khỏe’. Ảnh: Hiền Hiếu

Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Manulife Việt Nam cho biết, chiến dịch "Chọn xanh cho khỏe" là một phần trong cam kết đầu tư vào sức khỏe cộng đồng, nhằm đồng hành người Việt nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa. "Năm nay, chúng tôi tập trung vào thế hệ trẻ vì họ là lực lượng lao động chính của đất nước trong tương lai. Chúng tôi tin rằng, thế hệ trẻ khỏe mạnh sẽ góp phần xây dựng nên đất nước bền vững", bà Tina Nguyễn nói.

"Chọn xanh cho khỏe" là chương trình cộng đồng trọng điểm của Manulife trong năm nay, được triển khai liên tục từ tháng 11 đến tháng 12 với nhiều hoạt động thiết thực.

Đơn vị tiếp tục phối hợp với Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam thực hiện chương trình khám sức khỏe và tầm soát ung thư đường tiêu hóa miễn phí trong "Ngày hội sống khỏe mỗi ngày 2025" tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Thanh Hóa. Dự kiến có khoảng 8.000 người tham gia. Người dân sẽ được khám tổng quát, siêu âm, xét nghiệm và nhận tư vấn chuyên sâu về sức khỏe hệ tiêu hóa từ bác sĩ.

Ngày hội "Sống khỏe mỗi ngày 2025" vừa được tổ chức tại Hải Phòng, với hơn 1.000 suất khám bệnh miễn phí cho người dân địa phương. Ảnh: Hiền Hiếu

Song song đó, chiến dịch còn tổ chức chuỗi sự kiện gia tăng kiến thức sức khỏe hệ tiêu hóa tại các trung tâm thương mại như Vincom Times City, Aeon Mall Long Biên, Vincom Trần Duy Hưng (Hà Nội), Estella và Thiso Mall (TP HCM). Người tham gia có thể kiểm tra nhanh chỉ số sức khỏe, hỏi đáp với chuyên gia và đăng ký khám miễn phí.

Ngoài hoạt động trực tiếp, Manulife triển khai "Đài phát xanh" - thử thách âm nhạc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo lời chúc sức khỏe cá nhân hóa, gửi đến người thân qua mạng xã hội. Phương thức này kết hợp công nghệ và thông điệp sống khỏe, giúp lan tỏa thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động.

Xuyên suốt chiến dịch, đội ngũ tư vấn viên Manulife sẽ đồng hành vai trò "Đại sứ sống khỏe". Họ được trang bị kiến thức cơ bản về sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ người dân xây dựng thói quen tích cực và đồng hành trong các hoạt động khám sức khỏe miễn phí. Manulife kỳ vọng thông qua vai trò này, đội ngũ tư vấn viên sẽ trở thành người bạn đồng hành lâu dài trên hành trình sống khỏe của khách hàng.

Với chuỗi hoạt động đa dạng trong chiến dịch "Chọn xanh cho khỏe - Vì một Việt Nam thật khỏe", Manulife kỳ vọng người dân hình thành lối sống lành mạnh và gìn giữ sức khỏe lâu dài, bắt đầu từ những thói quen đơn giản mỗi ngày.

Hoàng Đan