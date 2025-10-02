Manulife ra mắt hai sản phẩm bảo hiểm 'Xanh' gia tăng quyền lợi

Bảo hiểm "Hộ vệ xanh" và "Bảo thân xanh" được Manulife ra mắt cuối tháng 9, mở rộng độ tuổi tham gia, tăng quyền lợi bảo vệ.

Cả hai cùng thuộc dòng bảo hiểm đính kèm. Trong đó, "Hộ vệ xanh" là bảo hiểm tai nạn, chi trả cho hầu hết tổn thương do tai nạn như: tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, gãy xương, bỏng, tổn thương nội tạng, thậm chí là những chấn thương nhẹ như gãy xương ngón tay, ngón chân...

Điểm nổi bật ở "Hộ vệ xanh" là mở rộng phạm vi bảo vệ cho rủi ro do tai nạn gây ra, gồm chấn thương sọ não, chấn thương liên quan đến các cơ quan quan trọng như: thận, niệu đạo, bàng quang, cơ quan sinh dục ở cả hai giới. Sản phẩm nâng độ tuổi tham gia lên 69 và kéo dài thời hạn bảo hiểm đến 75 tuổi, với phí giữ nguyên và tái tục hàng năm.

Nhân viên tư vấn sản phẩm "Hộ vệ xanh" cho khách hàng. Ảnh: Hà Hằng

Trong khi đó, "Bảo thân xanh" bảo vệ trước tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do nhiều nguyên nhân như tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc biến chứng bệnh. Khi rủi ro xảy ra, Manulife chi trả 100% số tiền bảo hiểm, giúp khách hàng và gia đình có nguồn tài chính kịp thời để vượt qua biến cố.

"Bảo thân xanh" có tính linh hoạt cao, cho phép chọn thời hạn bảo hiểm trong 25, 30 hoặc 35 năm. Sản phẩm cũng mở rộng độ tuổi tham gia đến 69 tuổi và kéo dài thời hạn bảo hiểm tối đa đến 99 tuổi. Với phí bảo hiểm cố định, "Bảo thân xanh" phù hợp với gia đình trẻ có thu nhập chưa cao nhưng cần bảo vệ, hoặc người có thu nhập ổn định muốn tăng quyền lợi bảo vệ hơn là tích lũy tài chính.

Người dùng tìm hiểu về bảo hiểm "Bảo thân xanh". Ảnh: Hoàng Hà

Đại diện Manulife cho biết với việc ra mắt thêm hai sản phẩm mới lần này, đơn vị đã hoàn thiện bộ 6 sản phẩm bảo hiểm "Xanh" trong năm nay. Hãng hiện cung cấp hai dòng bảo hiểm chính là "Xanh tương lai" (bảo hiểm liên kết đơn vị) và "Xanh ước mơ" (bảo hiểm liên kết chung). Cùng với đó là 4 sản phẩm đính kèm: "Lá chắn xanh" (bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng), "Dự phòng xanh" (bảo hiểm trợ cấp y tế), "Hộ vệ xanh" (bảo hiểm tai nạn) và "Bảo thân xanh" (bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn).

Song song hoạt động phát triển sản phẩm, Manulife phối hợp Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam và Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - trường Đại học Y Hà Nội triển khai 50 khóa đào tạo kiến thức về sức khỏe cộng đồng cho 2.200 tư vấn viên trong năm nay. Chương trình giúp đội ngũ tư vấn viên đồng hành hiệu quả hơn với khách hàng trong quá trình tham gia bảo hiểm.

Theo đại diện Manulife, bộ sản phẩm "Xanh" có thiết kế dễ hiểu, quyền lợi rõ ràng, tính linh hoạt cao, được hỗ trợ và đồng hành bởi đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp kỳ vọng mang lại giá trị thiết thực và củng cố niềm tin của khách hàng.

Hoàng Đan