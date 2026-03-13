Manulife ra mắt bảo hiểm liên kết đơn vị 'Xanh phú quý'

Manulife giới thiệu Xanh phú quý (Evergreen Prosperity) - sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, kết hợp bảo vệ tài chính, đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản, thời gian đóng phí từ 5 năm.

Theo đại diện doanh nghiệp, Xanh phú quý được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về tích lũy tài sản và chuẩn bị nền tảng tài chính dài hạn cho gia đình. Sản phẩm mang đến giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp giữa khả năng bảo vệ của bảo hiểm nhân thọ cùng tiềm năng tăng trưởng tài sản thông qua đầu tư dài hạn.

Xanh phú quý có thời hạn đóng phí từ 5 năm. Khách hàng có thể rút tiền định kỳ từ năm thứ 11 để phục vụ các mục tiêu tài chính dài hạn. Sản phẩm cũng cho phép khách hàng tham gia các quỹ liên kết đơn vị, tận dụng lợi thế của đầu tư dài hạn cùng hiệu ứng lãi kép.

Người tham gia tìm hiểu về Xanh phú quý. Ảnh: Hằng Thu

Một điểm đáng chú ý khác của Xanh phú quý là khả năng chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho thế hệ tiếp theo. Cơ chế này hỗ trợ việc kế thừa và tiếp tục tích lũy tài sản cho gia đình qua nhiều thế hệ. Ngoài ra, sản phẩm thiết kế theo hướng tối ưu hiệu quả đầu tư thông qua việc giảm thiểu các loại chi phí liên quan.

Theo Manulife Việt Nam, với các đặc điểm trên, Xanh phú quý giúp khách hàng chủ động hơn trong việc tích lũy và quản lý tài sản dài hạn, hướng tới hình thành nền tảng tài chính ổn định cho gia đình. Xanh phú quý ra mắt trong bối cảnh xu hướng quản lý tài chính cá nhân hiện đại ngày càng phát triển. Nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến việc phân bổ tài sản hợp lý và dài hạn. Bên cạnh các kênh đầu tư quen thuộc như bất động sản, chứng khoán hoặc tiền gửi, bảo hiểm nhân thọ dần được nhìn nhận như cấu phần trong danh mục tài sản dài hạn.

Tại nhiều thị trường phát triển cùng các trung tâm tài chính của châu Á như Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore, bảo hiểm nhân thọ từ lâu được sử dụng như công cụ quản lý, cấu trúc tài sản của các gia đình. Một số nghiên cứu cho thấy khách hàng tại các thị trường này thường phân bổ khoảng 5-20% tổng tài sản vào các giải pháp bảo hiểm nhằm cân bằng danh mục đầu tư dài hạn.

Các chuyên gia đánh giá, tại Việt Nam, xu hướng này đang dần hình thành khi tầng lớp trung lưu mở rộng và nhu cầu hoạch định tài chính bài bản ngày càng rõ nét. Trong bối cảnh đó, nhiều gia đình bắt đầu tìm kiếm những giải pháp vừa bảo vệ tài chính, vừa giúp đầu tư dài hạn, chuẩn bị nền tảng tài sản cho các thế hệ tiếp theo.

Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Manulife Việt Nam, cho biết với Xanh phú quý, doanh nghiệp mong muốn mang đến giải pháp giúp khách hàng được bảo vệ từ hôm nay, đồng thời từng bước tích lũy và kiến tạo gia sản cho các thế hệ tương lai.

Đại diện Manulife cho biết thêm sản phẩm phù hợp trong bối cảnh nhiều gia đình tại Việt Nam ngày càng chú trọng việc tích lũy tài sản và chuẩn bị nền tảng tài chính dài hạn. Các giải pháp kết hợp giữa bảo hiểm và đầu tư như Xanh phú quý đang nhận được sự quan tâm của thị trường. Hiện, Xanh phú quý đã được triển khai thông qua kênh đại lý và kênh đối tác ngân hàng VietinBank.

(Nguồn: Manulife Việt Nam)