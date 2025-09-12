Manulife: Khách hàng kỳ vọng tư vấn viên bảo hiểm hiểu về sức khỏe

Khách hàng mong muốn tư vấn viên hiểu về hiểu tài chính, có kiến thức sức khỏe cộng đồng để hỗ trợ hiệu quả hơn cho người tham gia bảo hiểm, theo Manulife.

Theo đại diện hãng, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính trước các rủi ro bệnh tật. Từ thực tế đó, họ cũng kỳ vọng nhiều hơn đối với vai trò của tư vấn viên bảo hiểm.

Ông Nguyễn Minh Tâm (quản lý công trình, Hà Nội) đã tham gia bảo hiểm được 5 năm, thường hỏi tư vấn viên các thông tin về thủ tục nhập viện, vài triệu chứng bệnh, hoặc bác sĩ nào chuyên môn cao. Ông Tâm cho biết, cảm thấy yên tâm khi tư vấn viên bảo hiểm của mình có kiến thức về sức khỏe cộng đồng.

"Có lần tôi phải mổ thoát vị đĩa đệm, cần hỏi về thủ tục giấy tờ cần thiết và chọn bệnh viện uy tín. Nhờ bạn tư vấn viên hiểu quy trình ở bệnh viện và việc chi trả từ bảo hiểm, tôi nhập viện thuận tiện hơn và an tâm phẫu thuật", ông Tâm nói.

Tư vấn viên bảo hiểm chia sẻ thông tin và hỗ trợ khách hàng. Ảnh: Thu Hằng

Còn với bà Trần Thị Hồng (nhân viên văn phòng, TP HCM), nửa năm trước bà bị rối loạn lipid máu và vài vấn đề về tiêu hóa, nghĩ sẽ khó tham gia bảo hiểm. Nhưng khi được tư vấn viên giải thích kỹ về các trường hợp loại trừ, dù bị bệnh bà Hồng vẫn tham gia được những sản phẩm phù hợp. Bà cho biết tư vấn viên có kiến thức về tình trạng bệnh lý của bà và gợi ý cách ăn uống, sinh hoạt sao cho tốt hơn.

Nắm bắt được nhu cầu, Manulife Việt Nam đã triển khai chương trình đào tạo kiến thức thiết yếu về sức khỏe cộng đồng cho lực lượng tư vấn viên. Chương trình được hãng bảo hiểm hợp tác triển khai với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viện Đào tạo Y học Dự phòng - Y tế Công cộng - trường Đại học Y Hà Nội.

Doanh nghiệp triển khai chương trình đào tạo về sức khỏe cộng đồng cho đội ngũ tư vấn viên. Ảnh: Huệ Ngọc

Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Manulife Việt Nam cho biết, việc hợp tác đào tạo là bước đi nhằm phát triển đội ngũ tư vấn viên thế hệ mới chuyên nghiệp, am hiểu về tài chính lẫn sức khỏe cộng đồng. Đơn vị mong muốn đáp ứng nhu cầu gia tăng về sống khỏe, giúp khách hàng tìm được giải pháp bảo vệ tối ưu nhất. Đồng thời, chương trình cũng góp phần thúc đẩy ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững.

Chương trình tập trung cung cấp kiến thức về bệnh lý truyền nhiễm và bệnh không lây phổ biến như tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, ung thư - những nguyên nhân dẫn đến phần lớn các yêu cầu chi trả bảo hiểm hiện nay. Ngoài lý thuyết, tư vấn viên còn được hướng dẫn cách đọc hiểu kết quả xét nghiệm, tư vấn các vấn đề sức khỏe liên quan đến quyền lợi bảo hiểm, từ đó ứng dụng vào thực tế tư vấn.

PGS.TS.BS Lê Minh Giang, Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng, trường Đại học Y Hà Nội cho biết mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp nền tảng kiến thức thiết yếu về sức khỏe cộng đồng cho tư vấn viên để giúp khách hàng hiểu đúng về sức khỏe và bảo hiểm.

Các chuyên gia nhận định, mô hình đào tạo này mang lại lợi ích cho nhiều bên. Về phía khách hàng, họ được hỗ trợ tốt hơn bởi người tư vấn có kiến thức nền tảng về sức khỏe cộng đồng. Đối với doanh nghiệp, đây là chiến lược đầu tư dài hạn vào con người, tạo ra sự khác biệt trong trải nghiệm khách hàng. Ở góc độ rộng hơn, hướng đi này góp phần thúc đẩy ngành bảo hiểm phát triển chuyên nghiệp và tích cực hơn, với trọng tâm là sức khỏe khách hàng và vai trò chủ động của người tư vấn.

Các lớp học đầu tiên được tổ chức tại trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Huệ Ngọc

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, số lượng hợp đồng khai thác mới đạt gần 900.000 hợp đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt gần 29.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu cho thấy vai trò của bảo hiểm và nhu cầu của người dân có sự gia tăng.

Không chỉ quan tâm đến tài chính, người dân còn chú trọng đến chất lượng sống. Khảo sát Manulife Asia Care 2025 cho thấy "sống lâu" không còn là mong muốn hàng đầu của người dân hiện nay. Ngược lại, họ ưu tiên sống khỏe mạnh và độc lập về tài chính.

Với vai trò thiết thực của bảo hiểm và nhu cầu của người dùng, nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá, hướng đi của Manulife phù hợp với thực tế ngành bảo hiểm tại Việt Nam.

Ông Phạm Văn Tám (TP HCM) chuyên gia tư vấn bảo hiểm với hơn 20 năm kinh nghiệm, cho biết hầu hết người tiêu dùng trước khi quyết định tham gia bảo hiểm thường hỏi tư vấn viên các vấn đề về bệnh lý phổ biến, thủ tục chi trả... Người tham gia muốn được tư vấn toàn diện để chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp, duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và lối sống tích cực. Vì vậy, người tư vấn càng biết nhiều kiến thức về sức khỏe cộng đồng thì càng hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng tốt hơn.

Hoàng Đan