Manulife chuyển nhượng MVI Life cho hãng bảo hiểm Asahi Life

Manulife ký thỏa thuận chuyển nhượng MVI Life cho Asahi Life, qua đó tập trung nguồn lực cho mảng bảo hiểm nhân thọ cốt lõi tại thị trường Việt.

Tập đoàn Manulife Financial Corporation, thông qua công ty trực thuộc The Manufacturers Life Insurance Company, thông báo ký thỏa thuận chuyển nhượng MVI Life cho Asahi Mutual Life Insurance Company (Asahi Life). Giao dịch sẽ được thực hiện sau khi nhận đầy đủ phê duyệt từ Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý.

Tòa nhà văn phòng Manulife. Ảnh: Manulife Việt Nam

MVI Life, tiền thân là Aviva Việt Nam, được Tập đoàn Manulife mua lại năm 2021 và vận hành như doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ độc lập, tách biệt với Manulife Việt Nam. Năm 2024, đơn vị này ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm khoảng 93 triệu USD và có tổng tài sản ròng khoảng 134 triệu USD (tính đến cuối 2024).

Theo ông Steve Finch, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Manulife châu Á, thỏa thuận chuyển nhượng này phù hợp định hướng chiến lược của đơn vị, tái khẳng định cam kết lâu dài đối với thị trường Việt Nam. Ngay sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết và hoàn tất giao dịch, tập đoàn sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua Manulife Việt Nam.

Ông Steve Finch đánh giá, Việt Nam thuộc các thị trường trọng điểm trong hoạt động kinh doanh của Manulife châu Á từ năm 1999 đến nay. "Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến các trải nghiệm dịch vụ vượt trội, cùng giải pháp sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe và hoạch định tài chính của khách hàng", ông nói.

Manulife Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Công ty đang phục vụ gần 1,5 triệu khách hàng trên toàn quốc thông qua mạng lưới hơn 60 văn phòng, gần 1.000 nhân viên và đội ngũ khoảng 50.000 tư vấn viên tài chính, cùng quan hệ hợp tác độc quyền với VietinBank. Riêng trong nửa đầu năm nay, đơn vị đã chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Công ty không ngừng đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh năng lực số hóa, cũng như phát triển mạnh chất lượng đội ngũ tư vấn để mang đến những giải pháp bảo vệ sức khỏe, tài chính và hưu trí toàn diện.

Được thành lập vào năm 1888, Asahi Life là công ty bảo hiểm nhân thọ lâu đời thứ hai tại Nhật Bản, thuộc nhóm 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại thị trường này. Hiện, công ty phục vụ hơn ba triệu khách hàng với đội ngũ khoảng 19.000 nhân viên. Tại Việt Nam, Asahi Life định hướng mở rộng mạnh hoạt động kinh doanh với vai trò là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới. Doanh nghiệp dựa trên nền tảng kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, cùng 8 năm hiện diện thông qua hợp tác tư vấn, marketing, bán hàng và phát triển sản phẩm với các doanh nghiệp bảo hiểm lớn.

Tập đoàn Manulife và Asahi Life cam kết phối hợp chặt chẽ để đảm bảo quá trình chuyển giao được diễn ra suôn sẻ cho khách hàng, đối tác và nhân viên. Mọi quyền lợi về hợp đồng bảo hiểm của MVI Life sẽ tiếp tục được duy trì và đảm bảo. Đồng thời, MVI Life cam kết tiếp tục đồng hành và phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất. Giao dịch sẽ được hoàn tất sau khi đáp ứng đầy đủ các phê duyệt và thủ tục theo quy định.

Hoàng Đan