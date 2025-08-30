Mảnh xương 'lạc chỗ' găm trong gan bệnh nhân

TP HCMNgười đàn ông 58 tuổi đau bụng suốt nhiều ngày không dứt, ngỡ ngàng khi bác sĩ tìm thấy mảnh xương xuyên đại tràng, găm vào gan gây áp xe.

Ngày 30/8, BS.CK1 Lê Tiến Dũng, Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết bệnh nhân thường xuyên bị đau bụng quanh rốn kèm nôn 2-3 lần mỗi ngày, kéo dài suốt một tháng, tự ý dùng thuốc giảm đau nhưng không cải thiện. Ông mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì và xuất hiện nhiễm trùng ổ bụng.

CT scan thấy một mảnh xương nhỏ xuyên qua thành đại tràng tại góc gan, găm vào nhu mô gan, tạo ổ áp xe kích thước 56x36 mm, kèm viêm dày thành đại tràng. Đây chính là "thủ phạm" gây ra cơn đau bụng âm ỉ và ổ nhiễm trùng nguy hiểm.

Bác sĩ Dũng thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi, lấy dị vật và xử lý ổ áp xe thành công. Sau mổ, các triệu chứng nhiễm trùng của bệnh nhân cải thiện, chức năng gan và thận dần ổn định, sức khỏe hồi phục tốt.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là xương cá hoặc xương nhỏ trong thức ăn, nếu không may nuốt phải có thể gây biến chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng. Khi có triệu chứng đau bụng kéo dài, người bệnh cần đi khám sớm, tránh tự ý dùng thuốc tại nhà khiến việc điều trị muộn màng, phức tạp hơn, nguy cơ biến chứng tăng cao.

Lê Phương