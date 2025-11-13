Phòng không Nga bắn hạ UAV Ukraine trên bầu trời tỉnh Oryol, khiến hàng loạt mảnh vỡ rơi xuống như mưa sao băng.

Video đăng trên mạng xã hội hôm nay cho thấy hàng loạt vật thể phát sáng được cho là mảnh vỡ máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đang rơi xuống thành phố Oryol, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền tây Nga. Một số cư dân địa phương mô tả cảnh tượng giống như mưa sao băng.

"Lực lượng phòng không đã phá hủy một số vật thể trên không. Mảnh vỡ rơi xuống các khu vực dân cư, khiến một vài ôtô và cửa sổ ban công tại nhà dân bị hư hại", tỉnh trưởng Oryol Andrei Klychkov cho biết, thêm rằng lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và chưa ghi nhận thương vong.

Mảnh vỡ UAV rơi như mưa sao băng xuống thành phố Nga Mảnh vỡ UAV rơi xuống thành phố Oryol tại Nga trong video đăng ngày 13/11. Video: X/Osinttechnical

Truyền thông Nga trước đó cho biết ít nhất một UAV Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời thành phố Oryol, khiến mảnh vỡ rơi xuống một bãi đậu xe gần các tòa dân cư và làm một số phương tiện bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn tổng cộng 130 UAV Ukraine trong đêm 12/11 và rạng sáng nay, trong đó 6 phi cơ trên bầu trời tỉnh Oryol. Cơ quan này không nêu tổng số phi cơ được Ukraine triển khai.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Nga và Ukraine thường xuyên tập kích tầm xa bằng tên lửa, UAV vào lãnh thổ của nhau kể từ đầu xung đột. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga ngày 12/11 cho biết gần 400 dân thường nước này đã thiệt mạng, hơn 3.200 người bị thương trong các đòn tấn công bằng UAV của Ukraine kể từ đầu năm.

Quân đội Ukraine những tháng qua leo thang tập kích kho chứa và nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm mục đích hạn chế nguồn xuất khẩu năng lượng và gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cho nước láng giềng.

Lực lượng Nga cũng tiến hành những đòn tấn công dữ dội nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine và gây thiệt hại nặng cho đối phương. Moskva khẳng định đây là hành động trả đũa các cuộc tập kích của Kiev, cũng như khẳng định mục tiêu là cơ sở phục vụ quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Phạm Giang (Theo Gazeta, Moscow Times)