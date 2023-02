Manh mối truy tìm nghi can trộm 100 cây vàng ở Sài Gòn

TP HCMĐiều tra vụ trộm hơn 100 cây vàng, cảnh sát phát hiện Phạm Văn Nu, 37 tuổi, từng lảng vảng trước tiệm kim hoàn và là khách giao dịch.

Chủ tiệm kim hoàn trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, trình báo toàn bộ số vàng trang sức 108 lượng chuẩn bị bán ngày "vía" Thần Tài, tổng giá trị khoảng 4,5 tỷ đồng, đã bị mất trộm rạng sáng 29/1. Do tính chất nghiêm trọng, Công an quận 12 báo cáo Công an TP HCM, phối hợp Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) tìm dấu vết, truy bắt thủ phạm.

Nhận định có thể trước khi gây án tên trộm đã nhiều lần xuất hiện ở đây, thậm chí vào mua bán vàng để nghiên cứu địa hình, quy luật hoạt động, các điều tra viên chia nhau "soi" đặc điểm nhận dạng tên trộm qua camera an ninh trong tiệm vàng và khu vực xung quanh.

Đêm gây án, nghi can hơn 30 tuổi, dáng cao, gầy, mặc áo khoác dài tay, đội nón kết, đeo khẩu trang, mang balô to màu đen... Anh ta trèo cột điện trước tiệm vàng, leo vào ban công tầng một, phá cửa, đột nhập. Lúc này, những người trong gia đình chủ tiệm vàng ngủ tại các phòng riêng. Tên trộm sau đó theo cầu thang xuống khu vực kinh doanh dưới trệt và ở đó khá lâu trước khi vơ vét hết vàng.

Phạm Văn Nu khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

So sánh đặc điểm của tên trộm với những người từng đến tiệm vàng hoặc xuất hiện ở khu vực này, cảnh sát thấy Phạm Văn Nu (quê Đồng Tháp) có nhân dạng khá giống. Hồi trước Tết anh ta cũng vài lần xuất hiện gần tiệm vàng với dáng vẻ dò xét. Mở rộng quy mô rà soát, cơ quan điều tra phát hiện thời điểm tẩu thoát của tên trộm cũng là lúc Nu đón xe ôm đi trên quốc lộ 13, hướng về Bình Dương.

Cùng với nhiều căn cứ khác điều tra được, đại tá Mai Hoàng (Phó giám đốc Công an TP HCM) chỉ đạo PC02, Công an quận 12 phối hợp với tỉnh Bình Dương phá án.

Tối 30/1, sau hơn một ngày điều tra, trinh sát ập vào nhà trọ ở phường Thuận An, tỉnh Bình Dương, bắt Nu khi đang ở cùng người tình. Khám xét phòng trọ, lực lượng chức năng tìm thấy toàn bộ hơn 100 cây vàng tang vật được giấu trên nóc nhà vệ sinh. Nu thừa nhận hành vi.

Một số dụng cụ Nu mang theo để gây án. Ảnh: Nhật Vy

Nu khai đã có vợ con ở quê nhưng vẫn sống chung với bạn gái. Tháng 11 năm ngoái anh ta đột nhập tiệm vàng Kim Hưng trên đường Phan Đình Giót, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, trộm nhiều lắc, bông tai, dây chuyền, nhẫn... Nu chia nhỏ số trang sức, lần lượt bán cho các tiệm vàng ở khu vực Tân Uyên và Tân Phước Khánh được gần 800 triệu đồng.

Khoảng nửa tháng trước, Nu lên kế hoạch trộm tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp, quận 12, do từng đến đây giao dịch, biết không có nhân viên bảo vệ và địa hình dễ đột nhập. Trước Tết vài ngày, anh ta nhiều lần đến khu vực xung quanh tiệm vàng nghiên cứu quy luật hoạt động, thói quen sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Sau khi lấy được hơn 100 cây vàng, Nu đi bộ ra khu vực Ngã tư Ga gần đó đón xe ôm quay về nhà trọ ở Bình Dương, giấu vàng chờ dịp đem tiêu thụ thì bị bắt. Anh ta khẳng định cô bạn gái không hay biết về 2 vụ trộm.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nu gây án một mình, tiếp tục làm rõ hành vi liên quan của các tiệm vàng đã thu mua tài sản nghi can trộm ở tiệm vàng Bình Dương.

Trộm lô trang sức 4,5 tỷ đồng trong tiệm vàng Cảnh sát bắt Phạm Văn Nu sau hơn một ngày gây án. Video: Điệp Nguyễn

Quốc Thắng